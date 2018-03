Receita faz leilão de violino, guitarra, vinhos e carrão

A Alfândega da Receita em São Paulo vai realizar nesta quinta-feira, 9, um leilão eletrônico de diversas mercadorias aberto a pessoas físicas e jurídicas. Poderão ser arrematados vinhos, guitarra, violino, lingotes de magnésio para a produção de alumínio, vestuário, relógios, celulares, artigos de informática e um carrão modelo Dodge Charger, entre outros bens de consumo e de produção.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Receita em São Paulo.

São 258 lotes disponibilizados.

A participação das pessoas físicas é restrita a lotes específicos do leilão, conforme estabelecido no edital. Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a seu uso ou consumo, sendo vedada a comercialização.

A exposição dos itens ocorre até esta terça, 7, nos locais e horários relacionados no Edital.

A lista completa das mercadorias e o Edital do Leilão Eletrônico estão disponíveis para consulta no site da Receita Federal, no link “Leilão” da Seção “Acesso Rápido”, em acompanhe e consulte.

Como participar. Os interessados podem apresentar propostas no período até a quarta-feira, 8, das 8hs às 18hs, apenas pela internet, mediante a utilização de certificado digital. Para isso, devem antes consultar o edital regulador do certame e a relação das mercadorias disponíveis na página da Receita na internet (idg.receita.fazenda.gov.br), acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.