Receita e PF pegam no Porto de Santos 700 quilos de coca que iam para a Bélgica

A Alfândega da Receita Federal no Porto de Santos, em operação conjunta com a Delegacia da Polícia Federal, apreendeu na manhã desta quinta-feira, 23, uma carga de 648 tabletes de cocaína, totalizando 702 quilos da droga.

A cocaína estava acondicionada em 20 caixas de papelão, com marcações em forma de “X”, em vermelho, em um contêiner.

Os investigadores suspeitam do emprego da técnica criminosa conhecida por ‘rip-off’, na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário. O destino do contêiner, de 20 pés, era o porto de Antuérpia, na Bélgica.

A apreensão ocorreu a partir do monitoramento de cargas de exportação, com a análise de imagens de escâner e aplicação de critérios objetivos de análise de risco.

O entorpecente apreendido foi entregue à guarda da Delegacia da Polícia Federal em Santos.