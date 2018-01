Receita confiscou 880 toneladas de falsificados em São Paulo

A Receita informou nesta sexta-feira, 29, que a Operação Setembro, realizada durante 18 dias seguidos, levou ao confisco de 58.183 volumes de mercadorias irregulares, o suficiente para encher 68 caminhões. Cada volume equivale a um saco com dimensões de 70×90 cm. Em peso, as mercadorias apreendidas somam 880 toneladas. O valor estimado dos produtos é de R$ 440 milhões. O foco central da Setembro foi o Shopping 25 de Março.

O resultado supera a estimativa inicial da operação, que era a de apreender 800 toneladas de mercadorias, com valor total de R$ 300 milhões, destacou a Receita.

OUTRAS DO BLOG:

A Operação Setembro, a maior já deflagrada pela Receita no estado de São Paulo para combater a venda de produtos introduzidos ilegalmente no País, foi iniciada no dia 11 e envolveu 25 auditores-fiscais e 80 analistas-tributários, em parceria com o Ministério Público Federal e a Prefeitura, por meio por meio da Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais e da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.

O primeiro dia foi dedicado à busca e apreensão de computadores e documentos que pudessem identificar os principais beneficiários do esquema de contrafação e pirataria e os reais locadores e locatários dos estabelecimentos fiscalizados. A apreensão de mercadorias começou a partir do segundo dia de operação.

Foram fiscalizadas 869 lojas na região central da capital paulista, que é hoje um dos principais polos de comércio de mercadorias irregulares, com origem no contrabando, descaminho e falsificação.

Ao todo, 857 lojas tiveram mercadorias apreendidas. Mais de 90% das mercadorias apreendidas são falsificadas, entre eles produtos como calçados, perfumes e óculos, ‘que trazem risco para a saúde dos consumidores’.

Em algumas lojas, foram identificados depósitos clandestinos de mercadorias.

Também foram encontradas telas de serigrafia utilizadas para a produção de itens falsificados.

“Da região central da cidade saem mercadorias irregulares que abastecem todo o Brasil, gerando um prejuízo de bilhões de reais por ano com sonegação”, destacou a Receita, em nota divulgada pela Assessoria de Comunicação Institucional.

Além do aspecto fiscal, há também reflexos em outros crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção e condições de trabalho similares ao escravo, ressalta o Fisco.

“Outro aspecto nocivo é a concorrência desleal, que gera desemprego e instabilidade no ambiente de negócios do País.”

Também durante a operação, a equipe de Educação Fiscal da Receita promoveu uma ação de conscientização junto ao público que passava em frente ao local. Os servidores distribuíram folhetos explicativos sobre a atuação institucional da Receita no combate à pirataria e alertaram a população sobre os danos que o consumo de produtos nessas condições provocam à saúde e à economia.