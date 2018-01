Receita apreende em Viracopos R$ 2 milhões em ecstasy

Por Fausto Macedo

A Receita apreendeu dezenas de milhares de comprimidos de ecstasy no Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP). São 13,2 quilos da droga, avaliada em R$ 2 milhões, que estavam em poder de um passageiro brasileiro flagrado em fiscalização na noite de sábado, 11, quando desembarcava de voo procedente de Lisboa.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Receita em São Paulo. O passageiro foi selecionado para ter sua bagagem inspecionada. Através do exame de raio-X, a Receita Federal encontrou 13,2 kg de ecstasy. A droga estava acondicionada em seis tijolos, escondidos dentro de bagagem pessoal do passageiro.

A auditora da Receita responsável pelo plantão em Viracopos no sábado à noite deu voz de prisão ao passageiro, que foi conduzido, junto com a droga, à Polícia Federal. Na Delegacia da PF, o delegado de plantão confirmou a legalidade da prisão e autuou o passageiro em flagrante.