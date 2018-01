Raquel quer saber quem Aloysio apresentou a pagador de propinas da Odebrecht Leia a íntegra do pedido da procuradora-geral ao Supremo para novas diligências no Inquerito 4428/DF, inclusive reinquirição do ministro das Relações Exteriores sobre quem o tucano apresentou a Carlos Paschoal e sobre os R$ 500 mil supostamente doados para sua campanha ao Senado em 2010