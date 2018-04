Raquel pede condenação de Raupp por corrupção e lavagem

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reforçou, em alegações finais ao Supremo Tribunal Federal, pedido pela condenação do senador Valdir Raupp (MDB) por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Dele, o Ministério Público Federal cobra R$ 1 milhão como indenização a título de danos materiais e morais.

O senador é acusado de ter recebido R$ 500 mil da empreiteira Queiroz Galvão para a sua campanha ao Senado em 2010 por meio do esquema de corrupção na Petrobrás.

A ação, que foi oferecida pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, aponta que as doações eleitorais, registradas oficialmente perante o TSE, foram uma forma de ‘compensar’ o apoio do peemedebista à permanência do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa no cargo.

A acusação envolve uma das principais teses da Lava Jato, a de que doações oficiais eram usadas para lavar dinheiro de propina. Por decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ele foi para o banco dos réus em março de 2017.

Apresentada no dia 16 de setembro de 2016, a denúncia narra que Valdir Raupp, com o auxílio de seus assessores Maria Clélia Santos e Pedro Roberto Rocha – seu cunhado -, recebeu propina de R$ 500 mil, em 2010, do esquema de corrupção instalado na Petrobrás.

A reportagem está tentado contato com o senador. O espaço está aberto para manifestação.