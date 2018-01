A procuradora-geral da República Raquel Dodge realiza missão oficial em Londres de hoje, 22, a 24, acompanhada do embaixador britânico Vijay Rangarajan. Em pauta, o combate à ‘escravidão moderna’. Nesta segunda-feira, foi atualizada a agenda da procuradora.

Raquel vai apresentar a experiência do Brasil no combate ao trabalho análogo à escravidão. Ela quer conhecer o trabalho desenvolvido por instituições britânicas e fortalecer a cooperação jurídica com as autoridades do Reino Unido.

A visita de Raquel foi organizada pela Missão Diplomática Britânica no Brasil.

As informações sobre a viagem de Raquel e do embaixador britânico foram divulgadas simultaneamente pela Procuradoria-Geral da República e pela Embaixada Britânica em Brasília.

Além de reuniões com autoridades que atuam na prevenção e combate a esse tipo de crime, Raquel vai fazer, no dia 24, uma palestra no King´s College sobre a luta do Brasil contra a escravidão moderna.

A secretária de Cooperação Internacional da PGR, Cristina Romanó, e a secretária de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ivana Farina, acompanham a PGR na missão.

OS PASSOS DE RAQUEL NO REINO UNIDO

Programação PGR em Londres – 22 a 24 de janeiro

Segunda-feira, 22 de janeiro

10h – Mesa Redonda: a abordagem internacional do Reino Unido sobre Escravidão Moderna

Foreign & Commonwealth Office (FCO), órgão equivalente ao Ministério de Relações Exteriores no Brasil

11h30 – Encontro bilateral com o representante especial da primeira-ministra para prevenção de violência sexual em conflitos e vice-ministro de estado para a Comunidade Britânica e Nações Unidas do FCO, Lorde Ahmad

Foreign & Commonwealth Office (FCO)

14h15 – Mesa redonda: a abordagem doméstica do Reino Unido sobre escravidão moderna

Foreign & Commonwealth Office (FCO)

Terça-feira, 23 de janeiro

10h30 – Reunião com o “Serious Fraud Office” (SFO)

14h00 – Reunião no “Crown Prosecution Service” (CPS)

16h30 – Reunião com Comissário Independente Antiescravidão (IASC)

Quarta-feira, 24 de janeiro

10h00 – Reunião no “Crown Prosecution Service” (CPS) com a diretora do Ministério Público britânico, Alison Sounders

14h00 – Encontro com a presidente da Corte Suprema, Baronesa Hale

18h30 – Palestra no King’s College