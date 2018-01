Juiz vê origem ilícita nos R$ 51 milhões em ‘bunker’

No pedido de prisão preventiva do ex-ministro Geddel Vieira Lima, o juiz da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal, Vallisney de Souza Oliveira, indica que os R$ 51 milhões aprendidos em um apartamento em Salvador podem ter relação com empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal no período em que o peemedebista ocupou a Vice-Presidência de Pessoa Jurídica da instituição. Para o juiz, o dinheiro “certamente tem origem ilícita decorrente das atividades criminosas” do ex-ministro.

+ Acabou a contagem: R$ 51 milhões no bunker de Geddel

+ Geddel preso chega a Brasília para voltar à Papuda

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Geddel sorrateiro, diz juiz

A suspeita levantada no início do ano pela Polícia Federal, quando foi deflagrada a Operação Cui Bono?, e reforçada nos últimos dias, é de que Geddel recebeu o dinheiro guardado no apartamento por facilitar a concessão de crédito para grandes empresas. Para o juiz, há indícios do crime de lavagem de dinheiro atrelado a esses empréstimos da Caixa.

Geddel foi nomeado vice-presidente da Caixa em 7 de abril de 2011, pela então presidente Dilma Rousseff, e exonerado em dezembro de 2013. A indicação foi do então vice-presidente, Michel Temer, de quem é amigo. Após o impeachment, Geddel trabalhou ao lado de Temer na Secretaria de Governo.

+ Entre o lar de Geddel e bunker dos R$ 51 mi, uma caminhada de 12 minutos

+ Delatores Joesley e Funaro afundam Geddel

+ PF aponta relação de bunker de R$ 51 milhões com deputado irmão de Geddel

No pedido de prisão do político baiano, o juiz afirmou que há investigação em curso sobre a atuação de Geddel em operações de crédito a empresas, como para várias subsidiárias do grupo J&F, dono da JBS; do Grupo Constantino, que controla a Gol; da Comporte Participações; e da Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários.

A reportagem tentou contato com o Grupo Constantino, Comporte Participações e Oeste Sul Empreendimentos, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestações.

+ Juiz afirma que prisão domiciliar para Geddel é ‘completamente ineficaz’

+ Juiz mandou fazer buscas na casa da mãe de Geddel

+ PF achou digitais de Geddel e até fatura de empregada em bunker de R$ 51 milhões

COM A PALAVRA, A CAIXA

A Caixa informou que não se pronunciará sobre o assunto à imprensa, mas afirmou que presta “colaboração irrestrita” às autoridades sobre o caso.

COM A PALAVRA, A J&F

A J&F negou irregularidades e informou que não pode fornecer detalhes porque documentos e depoimentos estão sob sigilo.

COM A PALAVRA, GEDDEL

A defesa de Geddel disse que só se manifestará quando tiver acesso aos autos.