“Quero saber quem liberou”, disse no WhatsApp gerente do Villa Mix sobre cliente negro

Conversas de WhatsApp mostram um gerente do Villa Mix, em São Paulo, questionando funcionários sobre ‘quem deixou entrar’ um cliente negro na casa noturna.

Os diálogos foram anexados em ação trabalhista que uma ex-recepcionista do estabelecimento, que foi afastada de seu emprego um dia após ter autorizado a entrada do rapaz. A empresa foi condenada a indenizar a ‘hostess’ em R$ 60 mil a título de danos morais.

A ex-funcionária, que é negra, afirma que a casa de baladas a obrigava a ‘restringir’ o ingresso de pessoas de raça negra, pois não se enquadravam no perfil de frequentadores ‘pré-estabelecidos’.

O advogado Raphael Forcioni Chinche, que defende a ex-funcionária, anexou aos autos uma conversa em um grupo entre funcionários e chefes do Villa Mix.

“Constata-se que o Sr. Denis, chefe da reclamante e gerente da reclamada, envia uma imagem e questiona: “Quero saber quem liberou?” (referindo-se a imagem) e em seguida envia mais duas imagens – diga-se fotos de uma pessoa negra”, afirma o advogado Raphael Chinche, que defende a funcionária.

O advogado ainda narra que ‘em seguida as colegas de trabalho da reclamante conversam e negam a liberação, dizendo que “barraram muita gente na fila”. “O chefe, Sr. Denis, ainda contrariado com a liberação do rapaz, diz: “Eles pegaram mesa na pista”.

A funcionária ainda tentou se explicar a respeito do da liberação do rapaz negro.

“Denis esse cara estava junto com um cliente da niss e eu barrei, a niss pediu pra vc e ela disse que vc liberou. Eu falei que não era perfil… Não falei Niss?”.

O gerente reitera: “Ela disse que eu liberei como assim?”.

Em resposta, a autora da ação afirmou: “pergunta pra niss foi a ultima mesa que entrou”.

“Não liberei. Mas amanhã alinhamos isso”, reagiu.

No dia seguinte, a funcionária foi afastada da casa noturna.

COM A PALAVRA, VILLA MIX

A casa de shows Villa Mix conta com quase 06 anos de atividade, proporcionando diversão e alegria aos seus clientes, sempre agindo em estrito cumprimento às normas e à ética, tratando toda e qualquer pessoa com igualdade. Considerando a veiculação da notícia com o título: “Justiça condena Villa Mix a pagar indenização a ex-funcionária por ter de restringir entrada de negros”, pela imprensa e pelas redes sociais, esclarece que a matéria vem sendo divulgada de forma deturpada.

Referida sentença foi julgada parcialmente procedente, oriunda de um processo trabalhista, sobre o qual será interposto recurso ordinário e, portanto, passível de modificação no Tribunal.

A respeito do racismo citado, é importante ressaltar que já houve investigação por órgãos realmente especializados (diferente da Justiça do Trabalho) para apurar eventual crime de racismo ou qualquer tipo de discriminação racial, tais como: membros do Ministério Público Civil e do Trabalho e também pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância – DECRADI, sendo todos os casos concluídos, após vastas investigações, pela inexistência de provas que atestem no sentido de ter existido qualquer prática de discriminação por parte da Villa Mix.

Há de se inclusive ressaltar que a mesma autora que ingressou com a ação alegando prática de discriminação por parte da casa, que supostamente teria lhe causado o dano moral e ‘abalo psicológico’, que há menos de uma semana, postava fotos em seu “instagram” divulgando a marca “Villa Mix”:

Por fim, o Villa Mix reitera que repudia qualquer tipo de discriminação, não tendo, jamais, praticado qualquer ato dessa natureza, conforme atestaram todos os órgãos competentes.

