Dezenas de promotores de Justiça, advogados e delegados de polícia lançaram novo manifesto ao País contra a violência que assola praticamente todas as cidades. É o segundo manifesto em menos de um mês. Eles se dizem ‘realmente preocupados com as vítimas e a segurança pública e com a soltura em massa de bandidos’.

No primeiro protesto, divulgado no início de agosto, os subscritores – promotores em sua maioria – pediam medidas efetivas e fizeram um alerta ao cidadão. “Você tem sido enganado.”

Agora, na segunda declaração pública, eles anexaram uma ilustração animada.

“Pelas obras e pelos frutos você verá melhor quem é quem. Preste sempre atenção. Em breve falaremos mais, revelaremos mais, explicaremos mais. Este é só o segundo dos manifestos”, destacam.

“Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas”. Victor Hugo. (Sim, indagação dele, mas esta é a nossa resposta, optando contra os lobos… É fácil ver quem só os defende…)

LEIA O SEGUNDO MANIFESTO

Manifesto ilustrado ao povo brasileiro de alguns profissionais do Direito realmente preocupados com as vítimas e a segurança pública, contra a soltura em massa de bandidos, contra outras medidas que buscam aumentar a impunidade e contra a Bandidolatria e o Democídio.

O 1º manifesto só iniciava uma série que vai revelar a você tudo que estão fazendo e pretendem fazer com o Direito brasileiro que possa aumentar a sua insegurança, gerar impunidade e deixar mais perigosas as ruas do nosso país. Optamos por ilustrar com notícias e textos que comprovam cada uma de nossas afirmações.

Nós, operadores do Direito realmente preocupados com a segurança pública, com o direito de ir e vir, com a vida das pessoas de bem (e não só dos bandidos), preocupados especialmente com as vítimas e não só com seus algozes, prosseguimos revelando certas verdades a você, cidadão que sustenta o Estado e QUE CONTINUA SENDO ENGANADO, PRINCIPALMENTE COM OS ATAQUES QUE ELES FIZERAM CONTRA O MANIFESTO… Com essas imagens, será mais fácil reconhecer a BANDIDOLATRIA:

Você sabia que quando ELES não têm argumentos contra um manifesto como o nosso, eles INVENTAM que dissemos ser contra qualquer garantia REALMENTE existente na Constituição, quando, NA VERDADE, SOMENTE criticamos os inúmeros e exagerados benefícios aos bandidos, já existentes ou em andamento, sempre sem nenhum direito para as vítimas inocentes. É o que NÓS chamamos de MENTIRAS DE QUEM NÃO PODE ENFRENTAR A REALIDADE.

Você sabia que ELES DESPREZAM O QUE A POPULAÇÃO PENSA E SENTE NA CARNE, chamando, debochadamente, de “senso comum”, orgulham-se sempre de discordar da maioria, além de tentarem ridicularizar os profissionais de Direito que se preocupam com a segurança e as vidas da população, chamando-nos de punitivistas, de populistas , fascistas, e alegando que, em vez do senso comum da população que ELES desprezam, devíamos seguir a opinião DELES. É O QUE ELES CHAMAM DE TER BOM-SENSO: SER CONTRAMAJORITÁRIO…

Você sabia que alguns DELES, por completa falta de argumentos, partem para ataques pessoais e institucionais, por vezes apelando para mentiras e ofensas? Que isso aumentou após o primeiro manifesto? É O QUE ELES CHAMAM DE UM DEBATE RACIONAL E DEMOCRÁTICO.

Você sabia que ELES pautam a segurança pública, o processo e direito Penal há mais de 20 anos, o que só levou o Brasil a se tornar o país com mais homicídios no mundo? Que, ainda assim, ELES afirmam que temos que colocar bandidos nas ruas? Que o Brasil tem a 5ª maior população do mundo, mas apesar de dominado por crimes de norte a sul é APENAS O 30O DO MUNDO EM PERCENTUAL DE PRESOS E O 77O EM PRISÕES PREVENTIVAS? É o que ELES chamam de “O BRASIL PRENDE MUITO, TEMOS QUE FAZER O DESENCARCERAMENTO!”

Você sabia que ELES estão fazendo uma CAMPANHA PARA COLOCAR MAIS BANDIDOS NAS RUAS, apesar de toda a impunidade, dos 130 estupros por dia e dos 60 mil homicídios por ano no Brasil, dos quais apenas uma ínfima fração resulta em condenação com prisão? É O QUE ELES CHAMAM DE MEDIDAS CONTRA O ENCARCERAMENTO “EM MASSA”: irão ENCARCERAR VOCÊ DENTRO DE CASA.

Você sabia que quando pregamos PRINCIPALMENTE a preocupação com as Vítimas e não só com os criminosos, ELES chegaram ao cúmulo de IGUALAR assassinos, traficantes e estupradores com as vítimas inocentes do HOLOCAUSTO? É O QUE ELES CHAMAM DE UMA COMPARAÇÃO “ADEQUADA”.

VOCÊ SABIA QUE as regras de prisão preventiva no Brasil e na Alemanha ATUAL são semelhantes, mas apenas no Brasil elas não são aplicadas para proteger a Sociedade dos criminosos? É O QUE ELES CHAMAM DE PRISÃO SÓ EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, E NÓS chamamos de “SÓ COPIAM DA ALEMANHA O QUE FAVORECE O CRIMINOSO”…

Você sabia que, no Brasil, os criminosos cumprem apenas um sexto da pena (2/5 nos hediondos, 3/5 se reincidentes), e que na maioria das vezes sequer iniciam o seu cumprimento no regime fechado? Que o regime semiaberto é conhecido como REGIME SEMPRE ABERTO, pois não tem como ser efetivamente fiscalizado e porque muitas decisões mandam esses presos direto do fechado pro aberto? É O QUE ELES CHAMAM DE LEI PENAIS MUITO DURAS NO BRASIL.

Você sabia que muitos dos ”ESPECIALISTAS”, que sempre bradaram que a Justiça brasileira somente atingia os menos favorecidos, prendendo apenas os pobres, SÃO OS PRIMEIROS ​QUE CRITICAM A PRISÃO DE CORRUPTOS PODEROSOS OU DE POLÍTICOS ENVOLVIDOS EM ESQUEMA DE CORRUPÇÃO? É o que NÓS CHAMAMOS DE DISCURSO “CONVENIENTE”…

Você já sabia, desde o primeiro manifesto, QUE QUASE TODAS AS MUDANÇAS QUE ESTÃO PROPONDO SÃO PARA PROTEGER CRIMINOSOS E GARANTIR IMPUNIDADE.

Repetimos: pelas obras e pelos frutos você verá melhor quem é quem. PRESTE SEMPRE ATENÇÃO. Em breve falaremos mais, revelaremos mais, explicaremos mais. Este é só o segundo dos manifestos.

“Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas”. Victor Hugo. (Sim, indagação dele, mas esta é a nossa resposta, optando CONTRA os lobos… É fácil ver quem só os defende…)

Bandidolatria mata. (cada vez você perceberá mais quem são os bandidólatras…)

Desencarceramento mata!

Impunidade mata!

VEJA QUEM ASSINA O NOVO MANIFESTO

Adriana Costa MP/RS

Adrianni Fátima Falcão Santos Almeida MP/GO

Adriano Alves MPM/BA

Adriano de Jesus Linhares Delegado Polícia Civil/RS

Adriano Faria MP/MG

Ailton Benedito de Souza MPF/GO

Alencar Vital MP/GO

Alessandra Moura Bastian da Cunha MP/RS

Alexandre Schneider MPF/RS

Allan Sidney do Ó Souza MP/MT

Amanda Giovanaz MP/RS

Américo Reis MP/ES

Ana Carolina de Quadros Azambuja MP/RS

Ana Maria Saldanha Gontijo MP/RO

André Costa MP/RS

André de Azevedo Coelho MP/RS

Andréa Bernardes de Carvalho MP/DFT

Andrea Lila Kraemer Advogada/RS

Andréia Schneider Advogada/ RS

Antônio José de Oliveira MP/RS

Antônio Sérgio Cordeiro Piedade MP/MT

Armando Brasil MP/PA

Artur Foster Giovannini MP/MG

Assuero Stevenson Pereira Oliveira MP/PI

Aurélio José Aggio MP/PR

Bárbara Pinto e Silva MP/RS

Bianca D’Alessandro Kosciuk MP/RS

Bill Jerônimo Scherer MP/RS

Bruna Maria Borgmann MP/RS

Bruno Amorim Carpes MP/RS

Bruno Bonamente MP/RS

Carlos de Anhaia Beuter Delegado Polícia Civil/RS

Carlos Frederico de Oliveira Ministério Público Militar/DF

Carlos Geraldo Bernardes Coelho Silva Advogado/RS

Carmen Eliza Bastos de Carvalho MP/RJ

Carmen Lúcia Garcia MP/RS

Carolina Queiroz de Carvalho MP/MG

Caroline Gianlupi MP/RS

Caroline Mottecy de Oliveira MP/RS

Cassiano Marquardt Corletta MP/RS

Cátia Gisele Martins Vergara MP/DFT

César Danilo Ribeiro de Novais MP/MT

Cínthia Regina Goes Advogada/SP

Cintia Foster de Almeida MP/RS

Clarisier Morais MPF/RN

Cláudio Dutra Fontella MPF/RS

Cláudio Rafael Morosin MP/RS

Clayton Korb Jarczewski MP/GO

Cristiano Salau Mourão MP/RS

Damasio Sobiesiak MP/RS

Daniel Barbosa Fernandes MP/RS

Daniel Oliveira de Ornelas MP/MG

Daniela Martinez MP/MG

Daniela Tavares da Silva Tobaldini MP/RS

Danniel Librelon Pimenta MP/MG

Dannilo Preti Vieira MP/MT

Debora Balzan MP/RS

Deijaniro Jonas Filho MP/SE

Deusdete Carnot Damacena MP/GO

Diego Pessi MP/RS

Diego Prux MP/RS

Diogo Hendges MP/RS

Diogo Taborda MP/RS

Dirce Soler MP/RS

Divino Donizette da Silva MPF/GO

Domingos Sávio Tenório de Amorim MPF/PE

Douglas Araújo MPF/RJ

Ederson Luciano Maia Vieira MP/RS

Edes Ferreira dos Santos Cunha MP/RS

Eduardo Buaes Raumundi MP/RS

Eduardo de Oliveira Rodrigues MPF/SC

Eibert Henrique de Sena Moreira Neto Delegado Polícia Civil/RS

Eliane Gaia Alencar MP/PE

Elinton de Macedo Zuanazzi Advogado/RS

Eugênio Paes Amorim MP/RS

Evandro Lobato Kaltbach MP/RS

Fabio Bidart Piccolli MP/RS

Fausto Faustino de França Júnior MP/RN

Fernanda Soares Pereira MP/RS

Fernando Cesar Sgarbossa MP/RS

Fernando Freitas Consul MP/RS

Fernando Márcio Martins Cesconetto MP/GO

Fernando Pires Branco Delegado Polícia Civil/RS

Flávia Ferrer MP/RJ

Flávio Márcio Lopes Pinheiro MP/MG

Francisco Hélio de Morais Júnior MP/RN

Frederico Carlos Lang MP/RS

Gabriela Monteiro MP/RS

Gabriela Streb Advogada/ RS

Gerson Vinícius Pereira MP/MT

Gláucia Baleroni MP/MG

Goiaci Leandro de Azevedo Júnior MP/SP

Guilherme Martins de Martins MP/RS

Gustavo Burgos de Oliveira MP/RS

Gustavo Fava Ferrari MP/RS

Henrique Cunha de Lima Ministério Público de Contas/RJ

Henrique Golin MP/GO

Ildon Maximiano Peres Neto MP/AC

Ione de Souza Cruz MP Militar aposentada.

Ione Tereza Arruda Heilman Procuradora da Fazenda Nacional

Isabel da Costa Franco Santos MP/RS

Ivanda Grapiglia Valiati MP/RS

Jackeliny Rangel MP/MG

Jander Vilhena Nascimento MP/AP

Janete Lopes Advogada/SP

Janine Rossi Faleiro MP/RS

Jesus Pablo Barbosa Delegado Polícia Civil/BA

João Cláudio Sidou MP/RS

João Felipe Mil MPF/RJ

João Marcos Ramos Andere MP/GO

João Paulo Bittencourt Cardozo MP/RS

João Pedro Togni MP/RS

Joel Dutra MP/RS

Joigler Paduano Dedlegado/RS

Jorge U. Varella Moreira Advogado/RS

José Antônio Varaschin Chedid Juiz/SC

José Aparecido Gomes Rodrigues MP/MG

José Dinarte de Castro Silveira Delegado Polícia Federal

José Garibaldi Machado MP/RS

José Jonas Sguarezi Junior MP/MT

José Leão Jr. MPF/SP

Júlia Flores Schütt MP/RS

Juliana Maria Giongo MP/RS

Karina Bussman Cabeda MP/RS

Karina Mariotti MP/RS

Karine Camargo Teixeira MP/RS

Karinna Orlandi MP/RS

Keila Martins Ferreira Garcia MP/GO

Leandro Lara MP/DFT

Léo Mario Heidrich Leal MP/RS

Leonardo dos Santos Rossi MP/RS

Leonardo Dumont Palmerston MP/MS

Leonardo Giardin de Souza MP/RS

Leonardo Giron MP/RS

Letícia Elsner Pacheco de Sá MP/RS

Letícia Pompermeier Advogada/RS

Lisiane Veríssimo da Fonseca MPRS

Lucia Helena Callegari MP/RS

Luciana Medeiros Costa MP/DFT

Luciane Feitten Wingert MP/RS

Luciano Alessandro Winck Gallichio MP/RS

Luciano Gomes de Queiroz Coutinho MP/SP

Luciano Righes Pereira Delegado Polícia Civil/RS

Ludmila Lins Grilo Juíza/MG

Luis Alexandre Lima Lentisco MP/MT

Luis Carlos Prá MP/RS

Luís Felipe de Aguiar Tesheiner MP/RS

Luís Henrique Scanferia MP/SP

Luiz Antônio Barbara Dias MP/RS

Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo MP/RS

Luiz Felipe Carvalho MPMilitar/PE

Manoel Figueiredo Antunes MP/RS

Manuela Paradeda Montanari MP/RS

Marcello Moaraes Barros de Campos MP/MG

Marcelo Araújo Simões MP/RS

Marcelo Grolli Delegado/RS

Marcelo Ries MP/RS

Marcelo Rocha Monteiro MP/RJ

Marciel Backes MP/RS

Márcio Abreu Ferreira da Cunha MP/RS

Márcio Roberto Silva de Carvalho MP/RS

Marcio Saafeld Pinto Ferreira MP/RS

Márcio Schlee MP/RS

Marcos Eduardo Rauber MP/RS

Marcos Reichert Centeno MP/RS

Marcus Vinícius de Aguiar Macedo MPF/RS

Maria Ester Henriques Tavares MPM/DF

Maria Laura Bemfica Advogada/RS

Maurel Mamede Selares MPTrabalho/MA

Maurício Carlos Fagnani Zuanaze MP/SP

Michele Taís Dumke Kufner MP/RS

Mônica Marques MP/RJ

Nathália Swoboda Calvo MP/RS

Nísio Tostes MP/DFT

Patrícia Pompermeier Schneider Advogada/RS

Paulo de Tarso de Oliveira Gomes Delegado Polícia Civil/RS

Paulo Estevam Araújo MP/RS

Pedro de Oliveira Magalhães MP/MS

Pedro Martins Costa Jappur MPF/RS

Pérsio Ricardo Perrella Scarabel MP/SP

Placidina Pires Juíza/GO

Plinio Castanho Dutra MP/RS

Rafael Menezes Santos Juiz do Trabalho/TRT5

Rafaela Huergo MP/RS

Raimundo Caio dos Santos MP/RN

Raquel Marconi Advogada/RJ

Raquel Peixoto Delegada Polícia Civil/RS

Renata de Andrade Santos MP/MG

Renata Guarino Martins Juíza/RJ

Renata Lontra de Oliveira MP/RS

Renata Pinto Lucena MP/RS

Renato Barão Varalda MP/DT

Roberta Mariana Bertoldo da Silva Delegada Polícia Civil/RS

Roberto José Taborda Masiero MP/RS

Rodrigo Augusto Fragas de Almeida MP/RS

Rodrigo Augusto Fragas de Almeida MP/MG

Rodrigo Curti MP/AC

Rodrigo de magalhães Rosa MP/DFT

Rodrigo Kegler Duarte MP/RS

Rodrigo Luiz Bernardo Santos MPF/SP

Rodrigo Machado Reis Delegado Polícia Civil/RS

Rodrigo Mendonça Pinto dos Santos MP/RS

Rodrigo Merli Antunes MP/SP

Rodrigo Ribeiro Domingues MP/MT

Rodrigo Sé Patrício de Barros MP/GO

Rogério Ferreira da Silva MP/SE

Rogério Zagallo MP/SP

Rômulo Paiva Filho MP/MG

Ronaldo Lara Resende MP/RS

Rosalino Constante Seara Delegado Polícia Civil/RS

Sérgio Cunha de Aguiar Filho MP/RS

Sérgio de Saldanha da Gama Júnior MPM/RS

Sérgio Luiz Rodrigues MP/RS

Silvia Regina Becker Pinto MP/RS

Sílvio de Cillo Leite Loubeh MP/SP

Sílvio Miranda Munhoz MP/RS

Stefano Lobato Kaltbach MP/RS

Tarcísio Lobato Kaltbach Delegado Polícia Civil/RS

Thomás Henrique de Paola Colleto MP/RS

Tomás Busnardo Ramadan MP/SP

Ulisses de Oliveira Simões Advogado/MG

Vercilei Lino Serena MP/RS

Vitassir Edgar Ferrareze MP/RS

Walmor Alves Moreira MPF/SC

Wesley Leite Vaz MP/MG

Yves Trindade Júnior Delegado Polícia Civil/RS