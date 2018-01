O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou duramente situações previstas em acordos de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República.

“Quem está fazendo a lei agora?”, questionou Gilmar, apontando para a atuação do Ministério Público Federal.

A investida de Gilmar ocorreu durante a sessão do Plenário do STF em que a Corte discute os limites de atuação do ministro relator na homologação de acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério Público e também se é justificada a distribuição, por prevenção, ao ministro Edson Fachin, da petição relacionada à delação de executivos do Grupo J&F em relação aos processos da Lava-Jato no STF.

Gilmar questiona a legalidade de aspectos abordados em acordos da Procuradoria.