Quem é Rogério Galloro

O delegado Rogério Galloro, atual diretor executivo da Polícia Federal, é cotado para assumir a cadeira número 1 da corporação, em substituição a Leandro Daiello.

Documento GALLORO PDF

Na quinta-feira, 7, o ministro da Justiça Torquato Jardim disse que tem em mãos uma lista de três nomes para a sucessão de Daiello.

Há seis anos e meio no topo da instituição, Daiello está exausto.

Está próxima a sucessão no comando da poderosa corporação federal que nos últimos 14 anos protagonizou as mais espetaculares operações de combate à corrupção como nunca antes na história do País.

Em entrevista à Rádio CBN, o ministro citou apenas Galloro e deu boa pista.”São três nomes, não posso divulgar. Um deles obviamente é o delegado Galloro, que é o diretor executivo, tem viajado bastante comigo, que tem ajudado muito na concepção desse plano. Ele e Daiello são os dois mais próximos e mais importantes com os quais eu trabalho na Polícia Federal.”

Na semana passada, a Coluna do Estadão revelou com exclusividade que a PF está perto de mudar seu comando.

Galloro ingressou na PF em agosto de 1995. Com mais de 22 anos de carreira, o delegado já ocupou postos estratégicos na instituição.

Entre abril de 2011 e junho de 2013 foi adido da PF nos Estados Unidos.

Ele também foi superintendente regional em Goiás (outubro 2007/janeiro 2009).