‘Quantas malas de dinheiro são suficientes para o novo diretor-geral da Polícia Federal?’ Procurador da força-tarefa da Operação Lava Jato Carlos Fernando Santos Lima ironiza fala do delegado Fernando Segovia que criticou a ação controlada sobre o homem de confiança do presidente, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), flagrado em ação controlada da PF correndo por uma rua de São Paulo com uma mala estufada de propinas da JBS