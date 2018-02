Quando 1 Barusco corresponde a 100 milhões, temos um outro quadro, diz Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira, 23, que os números de corrupção da Operação Lava Jato são ‘estratosféricos’. O magistrado participa de debate no Lide (Grupo de Líderes Empresarias), em São Paulo, e destacou que quando o tribunal avaliou o caso do mensalão, aquele era considerado o maior caso de corrupção da história do País.

Gilmar Mendes considera que o julgamento do processo do Mensalão foi ‘extremamente importante’ para a Lava Jato ter sucesso. O ministro citou o caso do ex-gerente executivo da Petrobrás Pedro Barusco, que confessou ter recebido propinas do esquema de corrupção instalado na estatal e investigado pela Lava Jato. Um dos delatores da Lava Jato, Barusco devolveu US$ 96 milhões em propina.

“As investigações que agora se desenvolvem seriam impensáveis se nós não tivéssemos aquele julgamento do Mensalão”, afirmou. “Depois surge o Petrolão, os números são estratosféricos, quando 1 Barusco corresponde a 100 milhões nos temos um outro quadro.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mendes afirmou também que a Lava Jato tem sucesso até o momento por ter uma força-tarefa dedicada a isso e um juiz – Sérgio Moro.