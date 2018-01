Quadrilha pagou fatura de R$ 28 mil do cartão de crédito de superintendente da Caixa, diz PF Jair Vasconcelos Filho, que chegou a ser demitido do banco, mas retomou o cargo via judicial, é alvo da Operação Back Bone, deflagrada nesta terça-feira, 14, para desarticular organização que teria desviado R$ 380 milhões