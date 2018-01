PUC-SP fará oficina de direito para jornalistas

Na próxima terça-feira, 9, a PUC-SP fará uma oficina gratuita para jornalistas das 14h às 17h30, no campus Monte Alegre, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. A atividade vai auxiliar em coberturas que envolvam processos penais, questões jurídicas e liberdade de imprensa e de expressão.

Durante o curso, os professores Christiano Jorge Santos e Osvaldo Palotti Junior, da Faculdade de Direito, e o promotor Silvio Antonio Marques auxiliarão os jornalistas na compreensão do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Eles abordarão casos de grande repercussão na mídia, improbidade administrativa, a diferença da cobertura na imprensa nacional e internacional em casos que envolvam questões jurídicas e as investigações do Ministério Público como fonte de reportagens, além de dar subsídios para que os profissionais possam compreender o “juridiquês” e a estrutura hierárquica judicial brasileira.

Jornalistas que estiverem interessados em participar devem se credenciar pelo e-mail imprensa@pucsp.br, com os seguintes dados: nome, veículo, telefones fixo e celular e e-mail. Serão emitidos certificados aos presentes. Como as vagas são limitadas, a participação será confirmada por e-mail pela equipe ACI até o dia 5/12. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3670-8227.