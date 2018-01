PT reafirma que só recebe ‘doações legais’

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

O Partido dos Trabalhadores refutou, por meio de seu presidente, Rui Falcão, em nota oficial, as acusações de que teria recebido R$ 10 milhões em espécie, como declarou o lobista Milton Pascowitch, delator da Operação Lava Jato. As revelações de Pascowitch, que cumpre prisão domiciliar, provocaram a Operação Pixuleco, 17.º capítulo da Lava Jato, cujo alvo maior é o ex-ministro-chefe da Casa Civil (Governo Lula), José Dirceu.

Segundo Pascowitch, de um total de R$ 14 milhões em propinas do esquema Petrobrás, R$ 10 milhões foram pagos na sede do PT em São Paulo. Rui Falcão, presidente nacional do PT, reagiu enfaticamente às suspeitas contra seu partido. Ele disse, na nota oficial, que o PT não realizou ‘operações financeiras ilegais’. O partido do governo também rejeita a suspeita de que teria participado de esquema de corrupção.

“Todas as doações feitas ao PT ocorreram estritamente dentro da legalidade, por intermédio de transferências bancárias, e foram posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral”, destaca Rui Falcão.

Rui Falcão, presidente nacional do PT”