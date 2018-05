PT é o primeiro partido condenado em 2014 por não respeitar cota feminina em São Paulo

Decisão do Tribunal Regional Eleitoral condena a sigla à perda de 5 minutos de tempo nas inserções de TV por não difundir participação de mulheres

por Fausto Macedo e Mateus Coutinho

Enquanto tenta reeleger a primeira presidente mulher do País, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi o primeiro condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 2014 por não cumprir a cota de participação feminina nas propagandas partidárias veiculadas em rádio e TV.

Em decisão desta quinta-feira, 3, o TRE-SP condenou a sigla à perda de 5 minutos nas inserções estaduais na televisão por não dedicar o percentual mínimo de 10% do tempo total do partido no semestre à promoção da participação feminina. A penalidade vale para o semestre seguinte à condenação, após o processo transitar em julgado.

A ação contra a legenda foi movida pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, que havia pedido a perda de e 10 minutos de tempo de TV e 5 min e 40 segundos de tempo nas inserções do PT no rádio, pedido que foi apenas parcialmente acatado pelo TRE.

No entendimento do procurador regional eleitoral, André de Carvalho Ramos, que moveu a representação contra a legenda, não basta a veiculação de imagens de mulheres na propaganda, sendo necessária também a transmissão de conteúdo político para promover e difundir a participação política feminina.

Defesa. O advogado do diretório estadual do PT, Othon Funchal, atribuiu a condenação a uma “mudança de entendimento” do TRE-SP. “Até então, o próprio tribunal reconhecia que o fato de as deputadas participarem da propaganda falando sobre as ações do partido era considerada uma forma de incentivo à participação feminina. Pelo que parece, houve uma mudança de entendimento”, afirma.

Funchal alegou que a sigla ainda não foi notificada da condenação e que vai recorrer da decisão.