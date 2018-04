PSOL pede a Janot que investigue Eliseu Padilha Em representação protocolada na Procuradoria-Geral da República, nesta quinta, 2, líder do partido afirma que objetivo é 'ampliar as investigações' sobre suposto envolvimento do ministro licenciado da Casa Civil de Temer com doação de R$ 10 milhões da Odebrecht para o PMDB em 2014