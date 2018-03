Promotoria pede prisão de ex-auditores da ‘Máfia do ISS’ em São Paulo

O Ministério Público Estadual apresentou nova denúncia contra um despachante, um empresário e quatro ex-auditores da Prefeitura de São Paulo, acusados de integrar a ‘Máfia do ISS’ – esquema de cobrança de propinas na administração municipal em troca de redução da carga tributária a empresas. A acusação é subscrita pelo promotor Marcelo Batlouni Mendroni, do Grupo Especial de Delitos Econômicos – braço da Promotoria. Mendroni requereu a prisão dos quatro ex-auditores, mas agora decidiu retificar o pedido porque dois fiscais colaboraram com as investigações.

A denúncia foi apresentada no último dia 27 de março à 2ª Vara Criminal da Capital, na Barra Funda, que ainda não decidiu sobre os pedidos de prisão ou se abre ação penal

Documento MAIS PROPINA, MENOS IMPOSTOS PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A denúncia imputa a Ronilson Bezerra Rodrigues, Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto di Lallo do Amaral e Luís Alexandre Cardoso de Magalhães crime contra a ordem tributária. “Auditores Fiscais da Prefeitura Municipal de São Paulo, dentro de uma escala de hierarquia e subdivisão dos valores da propina, em face de um esquema criminoso montado e utilizado em outros incontáveis casos, foram os responsáveis pela solicitação e repartição da propina, de molde a viabilizar o envolvimento e lucro de todos, bem como o lançamento a menor do imposto (ISS) em prejuízo dos cofres públicos municipais”, afirma o promotor.

A Máfia do ISS foi desmontada na gestão Fernando Haddad, do PT (2013/2016).

O caso abordado nesta denúncia é relativo ao suposto pagamento de propina pela empresa Limoges Incorporadora Ltda, pertencente à Eztec Empreendimentos e Participações Ltda, na execução da obra na Avenida. Mascote, número 91, cujo valor devido seria de R$ 300.244,36; do qual teria sido sonegado o valor de R$ 150.122,18, tendo sido pago aos fiscais da Prefeitura o montante de R$ 120,6 mil.Ficou em R$ 16.122,18 a quantia recolhida de fato aos cofres públicos municipais.

“Agindo da forma descrita, os então funcionários públicos municipais Ronilson Bezerra Rodrigues, Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto di Lallo do Amaral e Luis Alexandre Cardoso de Magalhães solicitaram e receberam, para eles, direta ou indiretamente, ainda que fora da função e em razão dela, vantagem indevida, para deixar de lançar e/ou cobrar tributo ou contribuição social parcialmente”, destaca a denúncia.

Segundo o Ministério Público, o empresário Flávio Ernesto Zarzur ‘ofereceu e pagou vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a praticar e/ou omitir ato de ofício’.

O despachante Luciano Ferreira da Silva, por sua vez, ‘intermediou a oferta da vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a praticar e/ou omitir ato de ofício’. “Foi o agente particular que, como despachante da empresa Eztec Empreendimentos e Participações Ltda – sócia da Limoges Incorporadora Ltda -, intermediou o pagamento da propina do empreendimento aos auditores públicos municipais.”

Uma planilha apreendida no computador do fiscal Luis Alexandre Cardoso de Magalhães ‘contém dados referentes à contabilidade da cobrança de propina no recolhimento do ISS’.

“Pelos dados de contabilidade contidos na planilha, a Prefeitura Municipal de São Paulo era lesada em mais de 90% das receitas devidas. Da diferença, 50% era sonegado pelo devedor e em torno de 40% era pago em propina e distribuído entre auditores públicos.”

A reportagem tentou contato com o advogado que representa a Limoges, mas ainda não obteve retorno.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA MÁRCIO SAYEG, QUE DEFENDE RONILSON BEZERRA:

O advogado informou que ainda não teve acesso à denúncia e que assim que tomar ciência do teor da acusação irá se manifestar.