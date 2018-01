Promotoria acusa por ‘constante ausência’ prefeito maranhense de Cedral

A Promotoria de Justiça da Comarca de Cedral, no interior do Maranhão, a 190 quilômetros da capital São Luís, ingressou com uma ação civil pública contra o prefeito Jadson Passinho (DEM) por ato de improbidade administrativa. “O motivo (da ação) foi a constante ausência do gestor público de Cedral, não exercendo as funções para as quais foi eleito”, assinalou o Ministério Público do Estado.

A investigação sobre o prefeito ausente de Cedral, com população de cerca de 11 mil habitantes, teve base em uma representação anônima ao Ministério Público, noticiando que Passinho e vários secretários municipais ‘não vinham exercendo expedientes regulares’.

“De acordo com as informações colhidas pela promotoria, Jadson Passinho de fato não comparece com regularidade ao município, não exercendo as atividades regulares e obrigatórias do cargo que ocupa”, afirma o Ministério Público.

Segundo o promotor de Justiça Ariano Tércio Silva de Aguiar, ‘a conduta do gestor municipal atenta contra os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, além de causar prejuízos aos cofres municipais’.

“Como é possível se extrair das certidões e declarações apresentadas, os atos praticados pelo prefeito, que deixa de comparecer ao expediente regular no ente municipal, não sendo encontrado na cidade para a prática de quaisquer atos inerentes ao exercício de sua função, configuram condutas ímprobas”, assinala o promotor.

Além disso ao receber sem estar no efetivo exercício do cargo, o prefeito de Cedral causou danos ao erário, “pois recebeu contraprestação sem prestar o serviço público que deveria, prejudicando a municipalidade de Cedral, que arcou com o pagamento”, explica Ariano Tércio.

Se condenado por improbidade administrativa, Jadson Passinho Gonçalves estará sujeito a penalidades como o ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar ou receber benefícios do Poder Público, ainda que por intermédio de empresa da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

COM A PALAVRA, PASSINHO

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Cedral. O espaço está aberto para manifestação do prefeito Jadson Passinho.