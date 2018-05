Promotores elegem hoje lista tríplice para procurador-geral em SP

O Ministério Público de São Paulo elege neste sábado, 9, sua lista tríplice para Procurador-Geral de Justiça. Três candidatos concorrem ao cargo máximo da instituição – os procuradores de Justiça Eloisa Arruda, Gianpaolo Smanio e Pedro Juliotti.

A instituição é governada pelo procurador Marcio Fernando Elias Rosa há quatro anos.

Podem votar na eleição do Ministério Público do Estado todos os promotores e procuradores de Justiça. Formam um quadro com cerca de 2,3 mil profissionais.

Cada eleitor pode votar em três nomes. A apuração ocorre no mesmo dia 9. A lista tríplice será levada ao Palácio dos Bandeirantes – a Constituição prevê que o governador tem a prerrogativa de escolher o chefe do Ministério Público, independentemente da colocação do indicado na lista.

A Associação Paulista do Ministério Público (APMP) coletou mais de 550 assinaturas de promotores e procuradores de Justiça de todo o Estado para a campanha #queroomaisvotado para Procurador-Geral de Justiça.

VEJA O QUE PENSA CADA CANDIDATO

– ELOISA ARRUDA

Eloisa Arruda é candidata a procurador-geral de Justiça de São Paulo. Promotora de Justiça desde 1985, Procuradora de Justiça desde 2004, ex-secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo (2011 a 2014), professora de Direito Processual Penal nos programas de graduação e pós graduação da PUC, atuou como Promotora de Justiça no Tribunal Penal criado na Administração Transitória da ONU em Timor Leste (2001- 2002). Antes de ingressar no Ministério Público foi escrevente do antigo Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo (1980/1985).

-> Por que quero ser procuradora-geral de Justiça

-> Ministério Público moderno, renovado em valores, propõe Eloisa Arruda

– GIANPAOLO SMANIO

Gianpaolo Smanio é candidato a procurador-geral de Justiça de São Paulo. Procurador de Justiça, de 51 anos, natural de Campinas, integra o Ministério Público desde 1988. É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Gianpaolo Smanio tem 21 livros publicados, leciona no Instituto Presbiteriano Mackenzie e integra o corpo docente do Damásio Educacional.

-> Por que quero ser procurador-geral de Justiça

-> Modernizar e regionalizar o Ministério Público, propõe Gianpaolo Smanio

– PEDRO JULIOTTI

Pedro Juliotti é candidato a procurador-geral de Justiça de São Paulo. Durante 10 anos fui oficial da Polícia Militar. Em seguida, tive a felicidade de ser aprovado em 1988 no concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, onde trabalho há 28 anos. Além disso, fui eleito e exerci mandato no Conselho Superior durante dois anos (2014/2015), e atualmente exerço mandato no Órgão Especial, após também ser eleito. Fui assessor do Caex e trabalhei no Gaeco. (…) Na área acadêmica sou professor, mestre e doutorando, além de possuir livros publicados.

-> Por que quero ser procurador-geral de Justiça

-> Imprescindível Ministério Público com suficiente estrutura e autonomia, afirma Pedro Juliotti