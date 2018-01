Promotor que investiga Lula diz que não sonegou documentos à defesa e mostra certidão

O promotor de Justiça Cassio Conserino afirmou nesta quinta-feira, 4, que não houve sonegação de informações ou de documentos à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conserino atua no Ministério Público de São Paulo e conduz Procedimento Investigatório Criminal (PIC) sobre o tríplex 164-A no condomínio Solaris, no Guarujá, avaliado em cerca de R$ 1,8 milhão que Lula diz que não é dele.

O advogado Cristiano Zanin Martins, que integra o núcleo de defesa do ex-presidente, declarou à reportagem do Estadão que nesta quinta, de manhã, ‘foi impedido pelo Ministério Público de ter acesso a partes do inquérito’ que apura suposta ocultação de patrimônio por meio do apartamento.

“Isso não condiz com a verdade”, rebateu Cassio Conserino. Ele exibiu cópia de uma certidão da oficial de Promotoria Priscila Silva Marquezini. O documento informa que a advogada Maria Luiza Gorga ‘compareceu à esta 2.ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e fotografou os volumes 12.º a 15.º do PIC número 94.0002.00007273/15’.

O promotor destacou que a advogada Maria Luiza Gorga, do escritório de Zanin, fotografou os volumes dos autos e ficou de retornar à Promotoria, que fica junto ao Fórum Criminal da Barra Funda.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rotina diária de Cassio Conserino compreende a tomada de dezenas de depoimentos e juntada de papeis na investigação sobre o tríplex do empreendimento que foi da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), mas acabou entregue à empreiteira OAS.

O promotor observa que nem todos os relatos e novos documentos são anexados imediatamente aos autos. A juntada deve ser registrada e numerada, página a página. Ele não aceita a informação de que teria sonegado dados à defesa.

“A advogada foi orientada a voltar amanhã (sexta, 5). Ela saiu da Promotoria no início da tarde (de quinta, 4) e sabia que havia mais depoimentos para serem juntados ao Procedimento”, observou o promotor.

COM A PALAVRA O ADVOGADO CRISTIANO ZANIN MARTINS

“O promotor Cassio Conserino, após ter um arroubo midiático nas páginas da revista Veja, está ocultando dos advogados constituídos pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva elementos que ele disponibiliza à imprensa. Na data de ontem (04.02.2016) os advogados do ex-Presidente estiveram no gabinete desse promotor e foram informados de que há depoimentos e outros documentos que não foram juntados aos autos e que, por essa razão, não poderiam ser acessados. Mas a verdade é que tais documentos já foram disponibilizados à imprensa, tanto é que estão mencionados em diversas reportagens”.