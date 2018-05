Procuradoria pede investigação por ameaças contra jornalista e conselheiro da ONU

O Ministério Público Federal em São Paulo encaminhou à Polícia Civil do Estado um ofício para que sejam investigadas as ameaças ao jornalista e conselheiro da ONU para trabalho escravo Leonardo Sakamoto. Em depoimento à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – órgão do MPF em São Paulo -, ele relatou que vem sendo vítima de ‘tentativas de intimidação devido ao seu trabalho em prol dos direitos humanos e à circulação de informações falsas na internet’.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 26, no site da Procuradoria da República em São Paulo.

As coações, disse Sakamoto, se intensificaram a partir do fim de janeiro, quando o jornal mineiro Edição do Brasil publicou uma entrevista fictícia na qual o jornalista teria dito que aposentados são ‘inúteis à sociedade’. “Ele (Sakamoto) desmentiu com veemência o teor da publicação e o jornal reconheceu a falsidade do conteúdo, mas o material já havia sido largamente compartilhado pelas redes sociais e gerou manifestações de indignação”, informa a Procuradoria.

Sakamoto vem recebendo diversas ‘mensagens de ódio, inclusive com ameaças de morte’.

O jornalista relata ainda que os constrangimentos não se limitam ao ambiente virtual. As abordagens também ocorrem em locais públicos, como estabelecimentos comerciais e nas ruas, onde pessoas o agridem verbal e fisicamente. Segundo ele, os ataques, que acontecem desde o final de 2014, estão relacionados também à sua atuação na defesa dos direitos de minorias e no combate ao trabalho escravo.

“Essas difamações ficam meses e anos na internet, sobrevivendo de incautos. É conteúdo que, difundido por pessoas e grupos que promovem o ódio e a intolerância, municia pessoas sem discernimento. Que, no limite, fazem justiça com as próprias mãos”, afirmou Sakamoto.

O procurador regional dos Direitos do Cidadão, Pedro Antonio de Oliveira Machado, destaca que o Brasil ainda é um país hostil quando se trata de segurança aos profissionais de imprensa. Ele cita o relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras de 2016, segundo o qual ocupamos a 104.ª posição no ranking mundial da liberdade de imprensa, índice formado a partir de critérios como pluralidade e independência da mídia, transparência governamental, marco legal e abusos contra jornalistas.

“A situação denunciada merece atenção e investigação, em razão do drama e da situação grave vivenciada pelo jornalista, e também porque a liberdade de imprensa, de expressão e de opinião são conquistas civilizatórias e atributos inerentes a uma verdadeira democracia”, disse o procurador.

COM A PALAVRA, O EDITOR DO JORNAL EDIÇÃO DO BRASIL:

O edito do jornal, Eujácio Antônio Silva, afirmou que o veículo também foi prejudicado, pois o repórter na época fez uma entrevista via e-mail com um contato que se identificava como sendo da assessoria de Sakamoto. Diante disso, ele explicou que o jornal divulgou a resposta do cientista política na manchete da edição de 20 de fevereiro intitulada: “Sakamoto não disse que aposentados são inúteis à sociedade”.

Além disso, o jornal já acionou a Delegacia de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, e aguarda uma resposta das autoridades sobre o caso.

LEIA O TEXTO PUBLICADO PELO JORNAL EDIÇÃO DO BRASIL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016

Este jornal estampou em sua manchete principal, da edição de 30 de janeiro a 6 de fevereiro, uma foto do jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto e uma declaração atribuída a ele de que aposentados são “inúteis à sociedade”. Contudo, Sakamoto nunca disse tal loucura, não deu declaração alguma a este jornal e não criticou aposentados. Pelo contrário, sua página na internet, uma das mais visitadas sobre o tema de direitos humanos, defende políticas públicas para garantir qualidade de vida à população idosa.

A manchete convidava o leitor a ler uma entrevista com Sakamoto na editoria de “Opinião”. Porém, a entrevista é falsa. Ele nunca conversou com qualquer profissional deste jornal, tampouco afirmou qualquer dos preconceitos contra idosos e aposentados que constam na entrevista e não autorizou ninguém a responder a entrevista em seu nome.

Os impactos causados pela publicação da manchete mentirosa baseada na entrevista falsa não puderam ser mensurados totalmente e causarão danos durante um longo tempo na vida do jornalista. Ele registrou o que acontece quando uma mentira difundida na rede começa a repercutir, que vocês podem ler a seguir.

1) Pessoas que não conhecem as ideias do Sakamoto começam a compartilhar o texto, indignadas.

2) Mensagens espumando de raiva chegam até ele. Muitas de aposentados. As mais leves, desejam dor e sofrimento.

Como a de Durval Alves Correia Alves, do Rio de Janeiro (RJ): “Seu verme. Deveria ter vergonha do seu pai e da sua mãe que os colocou no mundo. Deveria ter a sensibilidade de saber que o idoso contribui muito mais do que você como jornalista. Acredito que você deverá morrer antes dos seus 40 anos, senão de alguma doença incurável ou de tiro. Toma vergonha na puta da sua cara e vê se faz alguma coisa de bom para aqueles que precisam de pessoas de dignidade. Seja homem e não um marginal. Cuidado com as merdas que fala, você é um ser mortal… Não se esqueças disso seu filho da puta, pela saco, inútil é você. Me processa”.

3) As conhecidas redes de ódio e intolerância, mesmo sabendo que aquilo não condiz com o pensamento de Sakamoto, se apropriam do conteúdo e começam a dispará-lo insistentemente. Surge o primeiro “esse desgraçado é vendido para o governo federal”, afirmando que pagaram propina para que ele falasse mal de aposentados. Essas postagens evitam dizer que o jornalista é crítico ao governo Dilma Rousseff e às mudanças na Previdência e na legislação trabalhista que ela estuda. Surgem os memes, que alimentam as hordas do Fla-Flu político nacional que, de forma leviana, reduzem todos que são de esquerda a um partido político.

4) Alguém relaciona a entrevista falsa ao nazismo e diz que o nazismo e o socialismo são a mesma coisa. E que adotar uma postura à esquerda significa querer acabar com os mais velhos. “Nazista é gente boa perto desse animal”, é um exemplo desses elogios enviados ao Sakamoto. Alguém sugere a hashtag #Heil_Sakamoto.

5) Chegam ameaças. Como a de Jullio Cavalcante Fortes, de Rio Branco (AC): “Este filho da puta, desgraçado, deve ser caçado e morto a faca. Vou distribuir este escárnio para todo o Brasil. E vamos aguardar no que vai dar. Gostaria muito de enfiar 5 balas 1.40 no meio da testa deste filho da puta para ele nunca mais falar mal dos idosos. Desgraçado (sic)”.

6) Leonardo Sakamoto publica uma explicação no Facebook, dizendo que nunca disse aquilo e aponta para um post de 30 de dezembro de 2015 que ele escreveu (“Três formas para convencer os pobres que aumentar o salário mínimo é ruim”) defendendo o aumento do salário mínimo e que foi desvirtuado, distorcido e transformado na falsa entrevista. Há pessoas que leem a explicação, mas não acreditam (“se está se justificando é porque fez”) e outras simplesmente ignoram o texto e continuam me xingando.

7) Leitores frequentes do blog, que concordam com ele ou não, tentam convencer os amigos na rede de que aquilo não faz sentido e a acusação é falsa. Mostram o texto original de onde foi inspirada a falsa entrevista, explicam a distorção de tudo. Parte dos amigos dos leitores, em fúria, ignoram as explicações, dizem que nada disso importa. O que importa é que ele é de esquerda. E se é de “esquerda” pode até não ter tido culpa nisso, mas alguma culpa ele tem. E, seguindo a lógica do linchamento (se a turba está contra ele é porque é o culpado), sentam o pau.

8) O primeiro jornalista entra em contato para repercutir a matéria. O texto atinge, em pouco tempo, dezenas de milhares de compartilhamentos em várias plataformas e fontes que republicam o conteúdo falso.

9) O próprio jornal, em nota que substituiu a entrevista falsa na internet, reconhece que ela não foi concedida por Sakamoto. Alega que ela foi respondida por uma pessoa que se fez passar por uma assessora do jornalista para prejudicar a ele e ao jornal. Vale lembrar que o jornal nunca ligou para Sakamoto para checar qualquer informação antes de colocá-la na capa.

10) Mas não importa mais, não depende mais do jornal. As redes de ódio ignoram e continuam divulgando o conteúdo original. Como um desmentido não é difundido com a mesma intensidade que uma acusação, e como as pessoas só leem título e foto na internet antes de comentar, a porrada continua. Na verdade, o conteúdo não mais importa, nem o desmentido, nem a informação. Sakamoto passa a ser obrigado a provar de que não falou aquilo e não o contrário. É raiva, apenas raiva que flui.

De acordo com Sakamoto, o próximo passo é bem conhecido por ele: “ser xingado no supermercado ou ser vítima de agressões e cusparadas na rua, como já aconteceu comigo quando circularam outras difamações no passado”. Esses casos têm cauda longa, duram meses e anos, arrastando-se pela internet e sobrevivendo de incautos e ignorantes. É conteúdo que ficará circulando para ser capturado por grupos que promovem o ódio, saindo da rede e sendo transportados por pessoas sem discernimento que, no limite, fazem justiça com as próprias mãos.

Portanto, fica o pedido: jornalistas ou leitores, chequem a informação antes de divulgá-la. Com isso, vocês podem evitar uma tentativa de assassinato da reputação de outra pessoa.

Nota de esclarecimento



Para atender os preceitos da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, concedemos o direito espontâneo de reposta ao cientista político Leonardo Sakamoto, que nega ter concedido a um jornalista do Edição do Brasil a entrevista publicada no dia 30 de janeiro de 2016, versando sobre críticas à política de reajuste de salários e de remuneração dos aposentados no Brasil. Para buscar o exato esclarecimento dos fatos, estamos procurando os meios legais com o objetivo de elucidar um possível crime cometido contra este semanário. A nossa resolução em requerer tal apuração à área policial competente se justifica porque a aludida matéria jornalística foi veiculada somente depois que Edição do Brasil entrou em contato por telefone com uma cidadã que atendeu em nome da assessoria profissional do referido cientista político e após ter enviado ao mesmo as perguntas que fizemos sobre o tema em foco. Com as repostas recebidas via email foi que decidimos publicar a matéria em forma de ping-pong, a qual, em vista do que acabamos de expor, havíamos considerado como expressão verdadeira das palavras do Sr. Leonardo Sakamoto e como sendo de origem autêntica. Oportunamente, voltaremos ao assunto.

195 9 0 – See more at: http://www.jornaledicaodobrasil.com.br/site/sakamoto-nao-disse-que-aposentados-sao-inuteis-a-sociedade/#sthash.ECbTo6Az.dpuf