Procuradoria pede depoimentos de mais dois executivos em processo de empreiteira

Por Julia Affonso

A Procuradoria da República pediu à Justiça Federal do Paraná nesta quarta-feira, 11, que tome os depoimentos de duas testemunhas citadas pelo executivo Augusto Mendonça, delator da Operação Lava Jato, no processo relacionado à Mendes Júnior, uma das 16 empreiteiras sob suspeita de formação de cartel. Segundo o Ministério Público Federal, Mendonça teria dito que Marcos Pereira Berti e o Mauricio Mendonça Godoy são ‘conhecedores de diversos fatos relacionados à presente ação penal’.

Godoy e Berti teriam participado de reuniões do cartel de empreiteiras que alimentou esquema de propinas na Petrobrás. Mauricio Godoy seria um executivo de uma das empreiteiras do cartel. De acordo com o site da Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi), ele faz parte da Diretoria de Serviços da instituição.

Em novembro de 2014, Augusto Mendonça, que fechou o sétimo acordo de delação premiada na Lava Jato, aceitou devolver R$ 10 milhões ao Tesouro a título de “multa indenizatória” por seu envolvimento no esquema de corrupção e propinas na Petrobrás. O acordo que o empresário firmou prevê, basicamente, que revele tudo o que sabe, sem restrições, e que providencie documentos. Se condenado, será punido com “prestação de serviços” e o pagamento dos R$ 10 milhões.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.