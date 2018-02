Procuradoria em SP cria força-tarefa para Lava Jato

O Ministério Público Federal em São Paulo criou Grupo de Trabalho para investigar desdobramentos da Operação Lava Jato. Quatro procuradores da República integram a equipe: Silvio Luís Martins de Oliveira, Rodrigo De Grandis, Andrey Borges de Mendonça e Vicente Solari de Moraes Rêgo Mandetta.

O primeiro caso sob análise do Grupo de Trabalho é relativo às empresas do Grupo Consist Software, que fecharam contratos sem licitação com o Ministério do Planejamento provocando suposto desvio de R$ 52 milhões na área de empréstimos consignados. A Consist nega irregularidades.

[veja_tambem]

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Lava Jato chegou ao caso Consist em agosto, quando prendeu o ex-vereador de Americana (SP), Alexandre Romano, o Chambinho (ex-PT). Ele teria elo com um escritório de advocacia de Curitiba que atua em causas de interesse do PT.

Chambinho está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Quando o caso ainda estava sob o crivo da Justiça Federal no Paraná, base da Lava Jato, investigadores apontaram supostos repasses para custeio de despesas de campanha da senadora Gleise Hoffmann (PT/PR).

Por isso, o juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato em Curitiba, enviou para o Supremo Tribunal Federal todos os dados relativos à petista. A Corte máxima manteve sob sua guarda essa etapa da investigação porque Gleisi detém foro privilegiado.

Foi enviada para São Paulo a parte que não cita políticos. Gleisi nega ter recebido valores ilícitos. O caso Consist foi distribuído para a 6. Vara Criminal da Justiça Federal no início de outubro. A 6.ª Vara tem como juiz titular João Batista Gonçalves.