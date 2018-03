Procuradoria denuncia três ex-agentes dos porões por sumiço de militante há 47 anos Aylton Mortati, liderança do Movimento de Libertação Popular (Molipo), foi sequestrado em 1971, em São Paulo; um dos acusados, Walter Lang, admitiu em entrevista para o livro A Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy, do Estadão, ter participado do episódio que culminou com a prisão do ativista