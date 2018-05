Procuradoria denuncia internauta por discriminação de nordestinos

O Ministério Público Federal em Marília, no interior de São Paulo, denunciou um internauta que incitou a discriminação de nordestinos em opinião postada na rede. O crime ocorreu no dia 18 de maio de 2014, quando o usuário se expressou no campo reservado a comentários de uma notícia publicada em um portal sobre a morte de 18 pessoas em um acidente de ônibus no Ceará. Na ocasião, ele escreveu: “A notícia boa é que esse povo não virá poluir meu RS”, passando-se por morador do Rio Grande do Sul.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 15, no site do Ministério Público Federal (O número processual é 0001694-23.2016.4.03.6111. A consulta à tramitação pode ser feita em http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/.)

O internauta apelidou-se ‘Anita Carmo’, nome falso utilizado para mascarar sua real identidade. No entanto, após a autorização judicial para a quebra de sigilo telemático, a empresa responsável pelo portal remeteu aos investigadores os dados que permitiram a localização do ID usado para a publicação do comentário, em Marília. Em depoimento à polícia, o acusado admitiu a autoria da postagem.

O internauta foi denunciado por incitar a discriminação ou preconceito de procedência nacional, utilizando meio de comunicação social, crime previsto no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89. Ele está sujeito a pena de dois anos a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa.

Para o procurador da República Jefferson Aparecido Dias, autor da ação, as pessoas têm a falsa sensação de que a internet garante a impunidade, em razão de um suposto anonimato. “Modernos meios de investigação permitem identificar praticamente qualquer pessoa que se manifeste no mundo virtual e, com isso, responsabilizá-la por seus atos”, advertiu Jefferson Aparecido Dias.