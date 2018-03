Procuradoria denuncia Cabral, Eike e mais sete por corrupção e lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra Sérgio Cabral, Eike Batista e mais sete pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. É a primeira denúncia no âmbito da operação Eficiência, considerada a segunda fase da operação Calicute – braço da Lava Jato no Rio.

Segundo a força-tarefa da Lava Jato no Rio, as penas máximas de Cabral e Eike podem chegar a 44 e 50 anos de prisão, respectivamente.

Na quarta-feira, 8, a Polícia Federal havia indiciado o empresário Eike Batista e o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB/RJ) pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eike é suspeito de ter pago US$ 16,5 milhões em propinas para o peemedebista.

Cabral está preso desde novembro em Bangu 8. Sua mulher, Adriana, também está sob custódia. Ambos são alvos da Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato que atribui ao ex-governador recebimento de mesadas de R$ 850 mil das empreiteiras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia.