Procuradoria cobra R$ 2,2 mi de Camarinha por fraude, notas frias e conduta ‘aviltante’ Segundo ação por improbidade administrativa, ex-deputado federal e atual deputado estadual em São Paulo pelo PSB, desde 2013, passou a apresentar recibos emitidos por emissora de rádio do município de Marília, no interior do Estado da qual ele é sócio