Procuradora rechaça ‘deslealdade processual’ na ação do Museu do Trabalhador

A procuradora da República Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz rechaçou com veemência nesta terça-feira, 21, a afirmação do criminalista Roberto Podval de que teria ocorrido ‘deslealdade processual’ nas investigações que culminaram com a denúncia criminal da Operação Hefesta contra o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT) e mais 15 por suposto conluio para fraudar, entre 2011 e 2012, a concorrência das obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador.

+ PT na Assembleia de São Paulo dá emprego a acusados por desvios no Museu do Trabalhador

Podval defende dois empresários, Eduardo dos Santos e Gilberto Vieira Esguedelhado, que, segundo a acusação, faziam parte de um segundo núcleo da organização envolvida na suposta fraude.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, quando a Procuradoria da República divulgou os detalhes da acusação, o advogado Roberto Podval declarou. “Fomos espontaneamente ao encontro da dra. Fábiana Bortz em 25 de outubro para que os clientes fossem ouvidos. Naquela data, muito embora a denúncia já estivesse oferecida, a procuradora omitiu tal fato, numa absoluta deslealdade processual. Lamentável e inesperada conduta de membro de tão importante instituição.”

Fabiana reagiu enfaticamente. “Em 25 de outubro, Ministério Público e defesa reuniram-se a pedido da defesa. A defesa foi informada que a investigação fora desmembrada e que o ato visava colher a versão dos investigados sobre os fatos que ainda estavam em apuração. Em nenhum momento se discutiu fatos já sob a análise do Judiciário, local adequado para o debate de demandas já propostas.”

“O Ministério Público Federal reitera que sua atuação em defesa da sociedade é exercida em conformidade à Constituição, e que honra o compromisso com a descoberta da verdade e com o ressarcimento do patrimônio público”, assinalou Fabiana Bortz.