Procurador vai à Justiça contra ato do Tribunal Militar em SP

O procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, entrará na próxima segunda-feira, 28, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a resolução 57/2017 do Tribunal de Justiça Militar – ato que determina que policiais militares apreendam instrumentos e todos os objetos que tenham relação com crimes militares, como armas, cápsulas e documentos, para posterior solicitação de perícia.

De acordo com o procurador, a resolução do TJM ‘fere o princípio segundo o qual as normas procedimentais devem derivar de leis’.

A medida, segundo o Ministério Público de São Paulo, ‘contraria flagrantemente a Constituição Federal, que submete à Justiça Civil os crimes dolosos contra a vida mesmo que praticados por militares’.

Na ação, Gianpaolo Smanio argumenta ainda que a resolução ‘invade competência da União para legislar em processo penal e contraria competência constitucional da Polícia Civil’.