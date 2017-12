Procurador não quer provas contra PMs nas mãos da PM

O procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, entrou, nesta segunda-feira, 28, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a Resolução 57/2017 do Tribunal de Justiça Militar – ato que determina que policiais militares apreendam instrumentos e todos os objetos que tenham relação com crimes militares, como armas, cápsulas e documentos, para posterior solicitação de perícia.

Documento MANIFESTA AFRONTA PDF

Na ação, Gianpaolo Smanio argumenta que a resolução ‘invade competência da União para legislar em processo penal e contraria competência constitucional da Polícia Civil’.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“E se compete à Justiça Comum o processamento dos crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar porque não constituem infrações militares, por certo não cabe à Polícia Judiciária Militar sua investigação, sendo reservada a essa tão somente a investigação das infrações militares.”