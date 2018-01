Procurador-geral pede “coragem para enfrentar desafios”

Elias Rosa diz que ‘o presente traz sombras do passado, mas também o futuro de esperança’

por Fausto Macedo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, conclamou nesta quarta feira, 15, os promotores e procuradores do Ministério Público paulista a se munirem de “coragem para o enfrentamento de todos os desafios”.

Elias Rosa presidiu a solenidade de posse dos novos membros do Órgão Especial e do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e dos integrantes da Comissão Processante Permanente da instituição – todos eleitos no final de 2013 para mandato de dois anos.

O chefe do Ministério Público de São Paulo destacou a longa batalha em 2013 contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que excluía os promotores das investigações criminais. Elias Rosa liderou movimento que fustigou a PEC37, “uma jornada que contou com o apoio da sociedade civil”.

O procurador-geral enfatizou a importância do “pluralismo político praticado que nos torna ainda mais fortes”.

“Só por essa via se constrói a democracia”, disse.

Ele orientou seus pares que é “preciso trabalhar para fortalecer o ambiente político que é histórico no Ministério Público”.

“O presente traz consigo sombras do passado, mas também o futuro de esperança e de conquistas institucionais”, disse Elias Rosa.