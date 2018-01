Procurador-Geral do Rio assume quarto mandato

Por Julia Affonso

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), nomeou Marfan Martins Vieira para o cargo de procurador-geral de Justiça do Estado no período 2015/2017. Ele assumirá seu quarto mandato.

A marca é incomum no Ministério Público brasileiro. Marfan Martins Vieira já esteve à frente da Promotoria nos períodos de 2005/2007, 2007/2009 e 2013/2015.

A nomeação para o quarto mandato de Marfan ocorreu nesta segunda-feira, 5, quando Pezão recebeu a lista com os nomes dos dois concorrentes ao cargo, indicados em eleição interna do Ministério Público do Estado do Rio. Marfan Martins Vieira obteve 707 votos e seu oponente Alberto Flores Camargo, 150.

A posse do procurador-geral de Justiça, para mandato de dois anos, ocorrerá no próximo dia 23 de janeiro, no auditório do edifício-sede do Ministério Público do Estado do Rio.

Marfan Martins Vieira, de 63 anos, é natural de Caxambu, Minas Gerais. Ele foi também presidente da CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) e do CNPG (Conselho Nacional de Procuradores-Gerais), tendo ainda presidido a AMPERJ (Associação do Ministério Público do Estado do Rio do Rio de Janeiro), por seis mandatos, nos períodos de 1998 a 2004 e 2009 a 2012.