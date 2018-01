Procurador-Geral diz que “não há Ministério Público sem homens e mulheres comprometidos com o ideal de Justiça”

Elias Rosa divulgou lista de 82 aprovados em concurso para promotor de Justiça em São Paulo.

por Fausto Macedo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, disse nesta terça feira, 17, que “não há Ministério Público sem homens e mulheres comprometidos com o ideal de justiça”.

Elias Rosa fez esta observação ao divulgar a lista dos aprovados no 90.º Concurso de Ingresso do Ministério Público do Estado.

Foram aprovados 82 candidatos no concurso que teve 10.498 inscritos.

Na prova preambular foram aprovados 722 candidatos e, na prova escrita, 139 candidatos.

Foram registradas duas desistências e duas ausência na prova oral.

“Nessa lista não há vencedores nem vencidos, apenas classificados”, disse o procurador-geral, no momento da divulgação do resultado do concurso.