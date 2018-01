Procurador diz que achou ‘mentira’ revelação de Joesley sobre Temer

O procurador-geral da República disse nesta segunda-feira, 17, que achou que fosse ‘mentira’ a denúncia do empresário Joesley Batista, da JBS, sobre suposto esquema envolvendo o presidente Michel Temer.

Nos Estados Unidos, onde participa de um evento no Woodrow Wilson Center, sobre o uso dos acordos de colaboração premiada na promoção de Justiça e do Estado de Direito no Brasil, Janot contou aos americanos sua primeira reação ao receber detalhes do esquema de corrupção supostamente liderado pelo presidente.

“Minha primeira reação foi dizer: ‘isso é mentira, não acredito que isso esteja acontecendo, não pode acontecer, depois de três anos e meio da Lava Jato, com esses números (de prisões e condenações), é inacreditável que a prática (da corrupção) continue aberta.”

Janot contou que os delatores da JBS exibiram algumas gravações ’em que realmente comprovavam ali o cometimento de crimes desses altos dignatários da República’.

OUÇA JOESLEY E TEMER

Uma gravação apresentada à Procuradoria-Geral da República revela diálogo de Joesley com Temer.

Mostra que o empresário admitiu ao presidente práticas criminosas, inclusive o pagamento de mensalinho a um procurador da República, Ângelo Goulart, que está preso, e propinas a Eduardo Cunha – detido na Lava Jato desde outubro de 2016 – em troca do silêncio do ex-presidente da Câmara.