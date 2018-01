Procurador destaca encontro de Lula e Duque confirmado a Moro

O procurador regional da República da 4.ª Região Maurício Gotardo Gerum destacou durante sua sustentação oral em julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal da Lava Jato, o que considerou “elemento indiciário relevante” de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava ciente e se beneficiava da corrupção na Petrobrás: a narrativa do encontro que teve com o ex-diretor da Petrobrás Renato Duque para falar sobre conta secreta no exterior.

“Elemento indiciário relevante a indicar a perfeita ciência que Luiz Inácio possuía em relação aos valores escusos que seu partido recebia, e que, em relação aos fatos deste processo, também acabaram lhe beneficiando, foi o encontro com Renato Duque, intermediado por João Vaccari Neto, e sobre o qual Luiz Inácio, em seu interrogatório, afirma que ‘eu sei que foi num hangar lá em Congonhas'”.

Lula disse em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, em 12 de julho de 2017, Lula disse: “a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples ‘Tem matéria nos jornais, tem denúncias de que você tem dinheiro no exterior, de ficar pegando da Petrobrás e botando no exterior, você tem conta no exterior?’, ele falou ‘Não tenho’, eu falei ‘Acabou’, se não tem. Não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OUTRAS DO BLOG:

+ Lula confirmou ter procurado Duque para falar sobre conta na Suíça

+ Lula quis saber de conta na Suíça, após deflagração da Lava Jato

Para Gerum, que abriu as exposições da parte durante o histórico julgamento de Lula em segunda instância nessa quarta-feira, 24, o encontro de Lula e da falecida Dona Marisa Letícia em 2014 O triplex do Guarujá, em 2014, “como bem pontuado pelo Ministério Público (da primeira instância) em suas alegações finais” prova a ligação do ex-presidente com o imóvel e as reformas realizadas nele em benefícios do petista.

“Esse encontro, quatro anos após o término do mandato, não possui outra explicação

senão a perfeita consciência e, acrescente-se, controle, de Luiz Inácio do esquema que

veio lhe beneficiar.”

Documento PARECER MPF PDF

As declarações foram feitas durante a sessão da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga recurso de Lula contra a sentença do juiz federal Sérgio Moro no caso triplex, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e constam no parecer entregue ao tribunal. Ao lado de fora do Tribunal, nas ruas de Porto Alegre e outras capitais do país, manifestantes a favor e contra o ex-presidente aguardam o resultado da sessão.

Em manifesta crítica aos apoiadores de Lula, que dizem não haver provas para condenar o ex-presidente, Gerum afirmou que ‘por um cacoete de uma vida que que já se acostumou as baixezas e vilanias que povoam o nosso caquético mundo político, patrocinou-se um movimento que procurou contaminar o processo judicial com essa falta de maturidade democrática’.

Inconformado com a pena de 9 anos e 6 meses de prisão imposta pelo juiz federal Sérgio Moro, o ex-presidente recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, a Corte de apelação da Lava Jato. Ele nega ser dono do imóvel do Guarujá, que é visto pelo magistrado, em sentença de julho de 2017, como propina de R$ 2,2 milhões da empreiteira OAS.

No início da sessão desta quarta-feira, 24, o presidente da 8.ª Turma do TRF-4, Victor Laus, concedeu questão de ordem à defesa do ex-presidente para que sua fala fosse a última entre os advogados.