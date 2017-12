Procon tira dúvidas dos leitores sobre internet e telefonia na TV Estadão

O ranking das dez empresas mais multadas pela Fundação Procon de São Paulo tem em sua liderança duas empresas de telefonia, TV a cabo e internet. Erros nas mensalidades, dificuldades de cancelamento e o sinal ruim estão entre as principais reclamações que consumidores fazem à entidade e ao Judiciário.

Leitores que enfrentam esses problemas nas relações com as empresas de telecomunicação têm, nesta quinta-feira, 03, a partir das 14h, a oportunidade de tirar suas dúvidas a respeito de seus direitos.

Neste horário, o Blog do Fausto Macedo vai transmitir, ao vivo, entrevista com a assistente técnica do Procon de São Paulo, Fátima Lemos. Envie suas dúvidas por meio do Facebook ou para o e-mail do repórter Luiz Vassallo (luiz.vassallo@estadao.com).