Procon esclarece dúvidas sobre empresas que fecham as portas sem avisar clientes

A Fundação Procon-SP notificou a academia Runner na última quarta-feira, 2, para prestar esclarecimentos a respeito do encerramento das atividades na unidade em Higienópolis, que fechou as portas, sem aviso, mesmo em meio a um período em que continuava firmando novos contratos com clientes.

O encerramento das atividades chegou a provocar revolta nos alunos que chamaram a Polícia Militar.

Uma multidão de 1,5 mil alunos ficou sem aula e sem seu dinheiro de volta.

Muitos informaram que vão à Justiça.

A respeito deste e outros casos de empresas que fecharam as portas sem prestar qualquer esclarecimento aos seus contratantes, o Procon esclarece dúvidas dos leitores, daqui a pouco, às 14h, na TV Estadão.

Envie suas perguntas.