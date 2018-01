Probidade é absolutamente necessária, diz desembargador que afastou prefeito de Doria na Sé

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desembargador Magalhães Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mandou suspender a nomeação de Eduardo Odloak para a Prefeitura da Sé e afastá-lo do cargo. A decisão atende à ação popular do advogado Ricardo Nacle, que alega que o prefeito da Sé foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa.

Documento A AÇÃO POPULAR PDF

Eduardo Odloak foi nomeado pelo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).

Na decisão, o desembargador afirma que ‘a probidade é condição absolutamente necessária e inafastável da boa administração pública, tudo a exigir o afastamento daquele que – condenado por improbidade administrativa – não reúne a condição exigida pela Constituição Federal e seus valores para o desempenho de cargo público’.

“Daí o porquê, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da nomeação do coagravado (Eduardo Odloak), afastando-o, desde já, do cargo de subprefeito regional da Sé”, determinou o desembargador.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Justiça vai tomar as medidas necessárias para recorrer da decisão liminar, que havia sido negada pelo juiz de primeiro grau. O prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, não pode ser enquadrado como ficha suja, conforme demonstram outros casos semelhantes já analisados pelo Poder Judiciário. A condenação é de natureza simples culposa e ainda depende do julgamento final do recurso.