Eike preso ganha coleira ‘Moro’ nas redes

Preso na manhã desta segunda-feira, 30, ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim no Rio, o empresário Eike Batista virou alvo de anedotas nas redes sociais. Ele estava na lista de procurados no mundo todo pela Interpol desde quinta-feira, 27, e virou motivo de comentários na internet devido a sua trajetória, antes famoso por suas extravagâncias que agora deverá ficar em uma cela no Complexo Penitenciário de Bangu 9, por não ter curso superior.

Apesar de não ter sido preso pelo juiz Sérgio Moro, mas pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio – este responsável pela investigação do esquema de corrupção envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral e o empresário -, logo surgiram nas redes montagens com referências ao juiz da Lava Jato, além de ‘lembranças’ de quando a ex-modelo Luma de Oliveira utilizou uma coleira com o nome de Eike no carnaval.