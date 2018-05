Preso no Aeroporto de Brasília tinha 1,2 quilo de cocaína na barriga

A Polícia Federal prendeu neste domingo, 24, no Aeroporto de Brasília, um nigeriano que embarcava para Lisboa, em Portugal, com 83 cápsulas de cocaína na barriga. Ele chamou a atenção dos agentes porque fazia a viagem internacional somente com bagagem de mão, o que é atípico. Além disso, aparentava nervosismo.

Após uma entrevista com os policiais, o africano foi levado ao “Body Scan”, aparelho de imagem que permite descobrir itens dentro do corpo. Após o resultado, ele acabou confessando o crime de tráfico de drogas.

Foram necessárias sete horas no Hospital Regional da Asa Norte para que o homem expulsasse as cápsulas com cocaína. Ao todo, ele levava para Lisboa 1,2 quilo do pó. Uma perícia preliminar comprovou se tratar da droga.

O uso de “mulas” para o tráfico internacional, principalmente de origem africana, tem se tornado comum no Brasil. A descoberta desse tipo de atividade exige observação minuciosa do comportamento dos passageiros, não raro aflitos com o risco de ser descobertos e a possibilidade de que as capsulas se rompam, o que pode levar à morte.