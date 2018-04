Presidente do sindicato dos delegados da PF fala em risco à segurança de policiais

O presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná, Algacir Mikalowski, afirmou na tarde desta quarta-feira, 11, que o pedido de remoção de Luiz Inácio Lula da Silva da superintendência em Curitiba feito pela entidade decorre do prejuízo e dos riscos de segurança causados ao trabalho da equipe.

“Pessoas filiadas ao nosso sindicato trouxeram essa dificuldade. Ou seja, até sendo intimidadas ao saírem de suas casas. As ruas estão com problema de acesso, de saúde pública. Essa região da sede da PF não tem a mínima condição de receber esse condenado”, afirmou o presidente do sindicato.

Lula ocupa uma ‘sala especial’ no último andar da PF desde sábado, 7, por ordem do juiz federal Sérgio Moro, que condenou o petista a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex do Guarujá.

Desde a chegada de Lula, Curitiba virou foco de protestos a seu favor e contra. Grupos entraram em conflito e os policiais usaram bombas e balas de borracha para dispersar manifestantes ainda no sábado à noite, deixando pelo menos oito feridos. Um vigília foi montada no entorno do prédio, formada principalmente por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e sindicalistas, que estão acampados no bairro Santa Cândida, há duas ruas da entrada principal da PF.

“Por conta da presença de Lula, nossos servidores que deveriam estar fazendo trabalhos de investigação, o que é a nossa obrigação, estão tendo que trabalhar na segurança do prédio, o que para nós representa um grande prejuízo à nossa atividade-fim”

Por meio de ofício ao superintendente regional da PF no Paraná, delegado Maurício Valeixo, o sindicato da classe no Estado alega que Lula lá provoca ‘transtornos e riscos à população e aos funcionários’. Eles pedem a transferência imediata do petista para ‘outro local’ sob o argumento de que a PF não é ‘sob nenhum aspecto’ lugar apropriado para cumprimento de sentença penal condenatória.

“Vários atendimentos da Polícia Federal estão sendo prejudicados em razão do acolhimento desse condenado”, afirmou Mikalowski.

“Tem problema para a segurança do prédio, para a segurança dos policiais e, principalmente, para a população que usa os serviços da PF”

No prédio da PF, são realizados, além da rotina policial, atendimentos ao público, dentre eles, emissão de passaportes e questões relacionadas a produtos químicos, segurança privada, armas e emissão de certidões de antecedentes criminais da Polícia Federal, explica o sindicato.

“Diariamente, centenas de pessoas que frequentam estas instalações (da PF) precisam, por razões diversas e relevantes, de segurança e agilidade no atendimento.”

O presidente do sindicato disse que há comprovados riscos à população que reside no entorno do prédio. “Alguns invasores, que já se instalaram com barracas e determinada estrutura, já estão promovendo ações no sentido de intimidar estas pessoas.”

“Recebemos relatos, inclusive foi feito uma ata notarial, sobre um dos relatos de intimidação de um dos nossos filiados, um delegado da Polícia Federal, que está sendo intimidado direta e indiretamente ao ir e vir para a sua casa”, disse Mikalowski.

O presidente do sindicato disse que o ofício foi entregue ao superintende, Maurício Valeixo, e que a entidade vai aguardar um posicionamento oficial por parte da direção. “Caso isso não ocorra em breve, faremos diretamente por meio de nosso escritório um pedido diretamente à Justiça Federal.”

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DO SINDICATO DOS DELEGADOS DA PF

NOTA À IMPRENSA

Solicitação de transferência imediata do Réu Luiz Inácio Lula da Silva

O Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado do Paraná – SinDPF/PR, solicitou, neste dia 11 de abril de 2018, via ofício ao Superintendente da Polícia Federal no Estado do Paraná, a transferência imediata do Réu condenado Luiz Inácio Lula da Silva da Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná (Rua Professora Sandália Monzon, 210, Santa Cândida, Curitiba/PR) para outro local que possa oferecer condições de segurança e que não traga os transtornos e riscos à população e aos funcionários da Polícia Federal.

Foi salientado no pedido que, na Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná, são realizados, além da rotina policial, atendimentos ao público, dentre eles, emissão de passaportes e questões relacionadas a produtos químicos, segurança privada, armas e emissão de certidões de antecedentes criminais da Polícia Federal.

Assim, diariamente, centenas de pessoas que frequentam estas instalações precisam, por razões diversas e relevantes, de segurança e agilidade no atendimento.

No entanto, desde que a Justiça Federal determinou que o Réu condenado Luiz Inácio Lula da Silva fosse conduzido para a Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná para cumprimento de sentença penal condenatória, em razão da invasão da região próxima deste prédio de centenas de pessoas ligadas a movimentos sociais e outras facções, por questões de segurança, foi determinado o bloqueio de acessos e demais medidas assecuratórias, causando graves inconvenientes e atrasos nos atendimentos e ações policiais.

Ademais, os Policiais Federais envolvidos nesta operação de segurança estão sem poder desenvolver suas atividades policiais normalmente.

No mesmo sentido, causando ainda mais preocupação a este Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado do Paraná, há comprovados riscos à população que reside no entorno do prédio da PF, aos Policiais Federais e demais integrantes do sistema de segurança pública que moram nas imediações da Sede da Polícia Federal, ao passo que os alguns invasores, que já se instalaram com barracas e determinada estrutura, já estão promovendo ações no sentido de intimidar estas pessoas.

Outrossim, outros Policiais Federais e moradores estão informando, extra oficialmente, que temem pela segurança de suas famílias em face das ameaças e presença de tais manifestantes.

Salientou ainda no pedido que, a Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná não é, sob nenhum aspecto, local apropriado para o cumprimento de sentença penal condenatória, por questões alusivas à segurança da população e à ordem pública, devendo, na opinião do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, o Réu condenado Luiz Inácio Lula da Silva ser imediatamente transferido deste local.

Por fim, foi afirmado no pedido que, pelas questões acima explicadas, a medida mais acertada seria a transferência imediata do Ex-Presidente para uma unidade das Forças Armadas, que possua efetivo e estrutura à altura dos riscos envolvidos.