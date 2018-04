Presidente do Metrô, secretário de Transportes no banco dos réus por improbidade

O presidente do Metrô, Paulo Menezes Figueiredo, o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Clodoaldo Pelissioni e outras sete pessoas estão no banco dos réus acusados de improbidade administrativa pela compra de trens que custaram R$ 615 milhões para a Linha 5 – Lilás, que acabaram ficando em desuso. A ação civil pública foi oferecida pelo promotor do Patrimônio Público e Social da Capital, Marcelo Milani.

Documento DECISÃO PDF

Além de Figueiredo e Pelissioni, vão responder também pela ação o Metrô, o chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, Sérgio Avelleda, os ex-presidentes do Metrô Peter Walker, Luiz Antônio Pacheco e Jorge Fagali, o ex-secretário de Transportes Jurandir Fernandes e os ex-executivos da Companhia, David Turubuk e Laércio Biazzotti.

Para o juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara da Fazenda Pública, que recebeu a ação, ‘pela prova documental indiciária existente nos autos, não há elementos suficientes para concluir, indubitavelmente, pela inexistência de ato de improbidade, nas modalidades apontadas pelo MPE’.

“Ademais, à primeira vista, parece-me que a instrução probatória é necessária ao melhor esclarecimento da eficiência administrativa tão somente da compra dos aludidos trens, com bitola e sistema de operação diferentes dos existentes nas outras linhas em operação do Metrô, exatamente no mesmo momento em que se encontravam paralisadas as obras de construção da linha Lilás-5, na qual aqueles seriam utilizados, sem olvidar que, segundo informação técnica constante dos autos do ICP, o teste definitivo do trem só poderia ser realizado na própria linha, e, ainda, o decurso do prazo de garantia, mesmo estando os trens parados sem uso em diversos locais, há mais ou menos quatro anos, além de outros desgastes do produto adquirido, e também o serviço de assistência técnica que pode ter sido afetado, exigindo nova contratação, em separado, para tanto”, anotou.

COM A PALAVRA, SÉRGIO AVELLEDA

Sergio Avelleda é inocente, não é acusado de fraude e não assinou o contrato de compra dos trens, objeto da ação do Ministério Público.

Mesmo não tendo participado da referida contratação, Avelleda comprovará em juízo que não houve qualquer ato na gestão do referido contrato que justifique a ação contra ele.

O contrato de compra de trens para a Linha 5 seguia a previsão do cronograma inicial da obra, que foi paralisada pela ação do MP. Não houve falha de planejamento.

O MP não observou que o fabricante dos trens estendeu a garantia justamente para preservar os recursos investidos e garantir as condições das composições, sem danos aos cofres públicos.

A linha 5 do Metro beneficia 220 mil passageiros por dia e suas estações estão sendo entregues à população.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

A reportagem entrou em contato com a pasta. O espaço está aberto para manifestação.