Presidente da Iesa vai se entregar esta noite à PF

Por Fausto Macedo e Ricardo Brandt

O empresário Valdir Lima Carreiro, presidente da Iesa Equipamentos, vai se entregar à Polícia Federal ainda na noite desta sexta feira, 14. Ele já está em Curitiba, onde reside sua família e onde a PF concentra as investigações da Operação Lava Jato. Um de seus advogados, Edson Silvestrin, está conversando com a PF.

A decisão de se apresentar à PF foi tomada por Carreiro em conjunto com Mário de Oliveira Filho, experiente criminalista que também defende o empresário.

Edson Silvestrin vai acompanhar Valdir Lima Carreiro. “Queremos evitar a exposição do sr. Carreiro na mídia, por isso vou conversar com o delegado na sede da Superintendência Regional da PF no Paraná”, declarou Silvestrin.

Carreiro está abalado, informaram seus advogados. Logo pela manhã, uma equipe da PF vasculhou sua residência e apreendeu documentos. Ele não estava em casa. Durante o dia, orientado pelos advogados, convenceu-se de que o melhor caminho, neste momento, é se apresentar à Polícia Federal.