Preocupação ética deve nortear reforma política, diz presidente do TRE/SP

Por Julia Affonso

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Antônio Carlos Mathias Coltro, declarou que a ‘preocupação ética’ deve nortear as reformas política e eleitoral. Mathias Coltro participou, na noite desta terça-feira, 8, de uma mesa de debate sobre o tema “Eleições e Tecnologia: lições de 2014 e desafios para 2016”.

As informações foram divulgadas no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O TRE de São Paulo é a maior Corte eleitoral do País. Sob sua jurisdição estão cerca de 32 milhões de eleitores em todo o Estado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o desembargador, há preocupação da Justiça Eleitoral no tocante à melhoria e regulamentação de um novo sistema e o princípio ético é que deve ser levado em conta. Mediado pelo jornalista Iuri Pitta, do Estadão, o debate contou, ainda, com a presença dos professores da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Direito) Eduardo Muylaert e Silvio Meira e com o colunista José Roberto de Toledo, que refletiram sobre a influência da tecnologia nas campanhas eleitorais e como as novas mídias sociais têm afetado as eleições.