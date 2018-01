Por que Barroso autorizou o novo inquérito contra Temer

O presidente Michel Temer tornou-se alvo de uma nova investigação nesta terça-feira, 12. O ministro Luís Roberto Barroso decidir pela abertura de inquérito contra o peemedebista para apurar fatos relacionados ao Decreto dos Portos, editado em maio, que teria favorecido uma empresa do setor. A apuração se dará sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva.

Documento O ÔNUS PESSOAL E POLÍTICOS PDF

Também será investigado o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, apontado como o homem da mala depois de ter sido flagrado correndo por uma rua de São Paulo carregando 10 mil notas de R$ 50, ou R$ 500 mil, suposta propina da JBS.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

COM A PALAVRA, A DEFESA DO PRESIDENTE

Em petição ao ministro Luís Roberto Barroso, no âmbito do novo inquérito contra Michel Temer, o defensor do peemedebista, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, afirma que os autos estão ‘contaminados por inverdades’.

“As alegações aduzidas nos presentes autos, no que diz respeito ao sr. presidente da República, estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade, visando o enfraquecimento de seu governo, a instabilidade das instituições e da própria sociedade brasileira”, afirma Mariz.

O advogado ainda destaca que ‘para a surpresa do sr. presidente, seu nome foi, mais uma vez, envolvido em alegações falaciosas e descabidas’.

“É absolutamente impertinente a conclusão de que informações foram veiculadas à terceiros, objetivando a captação de recursos ilícitos para seu proveito por parte de funcionários de seu próprio governo”, argumenta o criminalista.