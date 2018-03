Por moradias populares, 400 do MTST continuam acampados na Paulista

Cerca de 400 militantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) permanecem acampados pelo segundo dia consecutivo em frente ao escritório da Presidência da República, na Avenida Paulista, em São Paulo. O protesto é pela suspensão da contratação de casas do programa Minha Casa Minha Vida destinadas à chamada Faixa 1 – famílias com renda de até R$ 1,9 mil.

Os manifestantes afirmam que vão permanecer em barracas armadas na Paulista por tempo indeterminado até que o governo inicie a execução de moradias a famílias com menor poder aquisitivo, suspensa desde a chegada de Michel Temer ao Palácio do Planalto, segundo os manifestantes.

“O governo Temer não contratou nenhuma moradia da Faixa 1 desde que entrou. Zero. Estão querendo direcionar o grosso dos recursos para as faixas 2 e 3, que tem maior poder aquisitivo”, afirmou ao Estadão o líder do MTST, Guilherme Boulos.

O ato, informa, é também pela contratação de moradias populares que já têm documentação aprovada, mas não tiveram suas obras iniciadas. “É uma demanda apresentada ao governo há mais de um ano, a contratação de uma série de moradias populares que já estão com tudo ok, com alvará de obra, que já está tudo absolutamento certo e depende apenas de liberação em Brasília.”

Segundo Boulos, a preocupação dos manifestantes é a possibilidade de não execução da contratação de 35 mil unidades para o programa Minha Casa Minha Vida Entidades – Faixa 1, que está prevista no Orçamento para este ano. “Está previsto no Orçamento, mas corre o risco de ser contingenciado”, disse.

No manifesto de convocação para o ato, o MTST afirma que 84% das pessoas que fazem parte do déficit habitacional do Brasil estão na chamada Faixa 1, com renda familiar de até R$ 1,9 mil, mas foram ‘esquecidas’ pelo governo Temer.

“As 600 mil moradias anunciadas por Temer foram para uma outra faixa da população.” “Aumentaram o limite de crédito do Minha Casa Minha Vida para R$9 mil, ou seja, transformaram um programa social em programa de crédito imobiliário para financiar casa própria para setores que não são os mais necessitados, que não são os sem-teto e não são aqueles que mais precisam de moradia no Brasil”, diz o texto.

O acampamento foi montado na noite desta quarta-feira, 15, após o encontro de duas marchas realizadas pelo MTST que percorreram ruas das zonas Oeste e Centro da cidade.

O líder do movimento afirma que as barracas permanecerão no local até que o governo dê uma resposta às reivindicações, o que não havia ocorrido até o início da tarde desta quinta-feira, 16. “O único posicionamento foi colocar a tropa de choque na porta do prédio”, disse Boulos.

Procurado na noite desta quarta-feira e na tarde desta quinta, o Palácio do Planalto afirmou, por meio de nota, que ‘não irá fazer posicionamento em relação ao movimento e não há negociação em curso com líderes do ato’.

Para esta quinta-feira, 16, os manifestantes planejam uma programação cultural, com aulas públicas, roda de capoeira e apresentações musicais.