Por quase todo o País multidões tomam as ruas para protestar contra o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), do Rio, e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes.

Muitos levam cartazes e faixas, em que cobram imediata investigação e punição para os matadores . Outros oram por Marielle.

O crime foi na noite de quarta-feira, 14, no Centro do Rio. Ela havia acabado de sair de um encontro com mulheres negras na Lapa. O carro em que se deslocava foi alvejado várias vezes. As balas atingiram Marielle, quatro balas na cabeça, e Anderson, três nas costas.